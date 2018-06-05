الغندور: قرار استيراد الأرز بشرط جودته كالمنتج المصري صعب تنفيذه

أحمد صبرى قال محمد عادل الغندور، عضو مجلس تطوير وتنمية الصادرات البستانية، إن قرار الحكومة بفتح الباب لاستيراد الأرز بشرط أن تكون جودته كالمنتج المصرى صعب تنفيذه، وذلك لأن جودة الأرز المصري كانت السبب فى تصديره خارج مصر، ولا يمكن استراد جودة مطابقة له.وأضاف فى لقاء له مع برنامج أسواق وأ

أحمد صبرى

قال محمد عادل الغندور، عضو مجلس تطوير وتنمية الصادرات البستانية، إن قرار الحكومة بفتح الباب لاستيراد الأرز بشرط أن تكون جودته كالمنتج المصرى صعب تنفيذه، وذلك لأن جودة الأرز المصري كانت السبب فى تصديره خارج مصر، ولا يمكن استراد جودة مطابقة له.

وأضاف فى لقاء له مع برنامج أسواق وأعمال على قناة أون لايف، أن هناك خطورة على عدم زراعة الأرز فى الدلتا، وذلك أن توقفه سيعمل على تحول مستوى الماء الأرضي بالدلتا للملوحة من مياه البحر المجاورة لها، لذلك كان من المهم زراعة مشروع المليون فدان لحماية المنطقة.