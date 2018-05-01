الغنام للغزل والنسيج: 60% تراجعًا فى الطاقة الإنتاجية بعد التعويم

اﻷسعار والدولار تقللان فرص نمو القطاعأحمد عوضقال سمير الغنام، رئيس مجلس إدارة شركة العبور للنسيج والملابس والصباغة بالمحلة الكبرى، إن حجم الطاقة الإنتاجية بمصانع شركته تراجعت بنسبة 60% لتصل إلى 25 طنا شهريا مقابل 60 طنا قبل تعويم الجنيه؛ نتيجة انخفاض حجم الطلب وارتفاع تكلفة التشغيل.وأكد أن صن

اﻷسعار والدولار تقللان فرص نمو القطاع

أحمد عوض

قال سمير الغنام، رئيس مجلس إدارة شركة العبور للنسيج والملابس والصباغة بالمحلة الكبرى، إن حجم الطاقة الإنتاجية بمصانع شركته تراجعت بنسبة 60% لتصل إلى 25 طنا شهريا مقابل 60 طنا قبل تعويم الجنيه؛ نتيجة انخفاض حجم الطلب وارتفاع تكلفة التشغيل.

وأكد أن صناعة الغزل والنسيج تعانى العديد من التحديات ممثلة فى زيادة أسعار الخامات وارتفاع فاتورة التشغيل، إضافة إلى ندرة اﻷيدى العاملة المدربة؛ مما دفع شركته إلى الاعتماد على تشغيل 4 ماكينات فقط بدلا من 10 سابقا، موضحا أن ثبات كل من اﻷسعار والدولار عند مستوياتها الحالية تحد من فرص نمو القطاع.

وأشار إلى أن الغنام للغزل والنسيج قررت وقف مصنع الملابس والاعتماد على أقسام التريكو والمسبغة فى ظل التحديات التى يواجهها القطاع.

وكشف فى تصريحات سابقة عن تخفيض حجم العمالة إلى 100 عامل من 400 سابقا؛ بالإضافة إلى وقف إنتاج عدد من مصانع الغزل والنسيج لحين وضوح الرؤية أمام القطاع.

وأضاف أن الفترة الحالية تشهد تحديًا امام القائمين على صناعة الغزل والنسيج ممثلة فى سداد قيم تأمين استهلاك الغاز الطبيعى لبلوغه إلى 3.25 جنيه مقابل 45 قرشا سابقا؛ مما تسبب فى ارتفاع قيم الاستهلاك من 250 ألفا إلى مليون جنيه سنويا.

كما انتقد آلية احتساب تعريفة استهلاك الغاز الطبيعى لمصانع الغاز الطبيعى عبر مضاعفة القيم اﻷستهلاكية فى حالة تجاوز القيم المتعاقد عليها، مطالبا بإعادة النظر فى آلية احتسابها من جانب الجهات المعنية لتخفيف العبء على المصنعين.

وأما عن احتمالية الدخول فى مشروع التصدير – فاستبعد الغنام إمكانية دخول مجال التصدير فى ظل الأزمات التى يواجهها مصنعو الغزل والنسيج، إلى جانب أن العامل السعرى الحالى غير قادر على المنافسة فى تلك اﻷسواق.