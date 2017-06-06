الغموض يسيطر على شركات التكنولوجيا المصرية في الدوحة

محمد سعيد: «IDT» تلوح بالانسحاب من مناقصة حكومية باستثمارات 450 ألف ريال رئيس شركة: القرار كارثى ويتسبب فى ضياع المستحقات محمود جمال: سيطرت حالة من الارتباك والغموض، على مسئولى شركات تكنولوجيا المعلومات المحلية التى تنفذ مشروعات بالسوق القطرية، أو تمتلك…

محمد سعيد: «IDT» تلوح بالانسحاب من مناقصة حكومية باستثمارات 450 ألف ريال

رئيس شركة: القرار كارثى ويتسبب فى ضياع المستحقات

محمود جمال:

سيطرت حالة من الارتباك والغموض، على مسئولى شركات تكنولوجيا المعلومات المحلية التى تنفذ مشروعات بالسوق القطرية، أو تمتلك فروعا بالدوحة بعد قرار الحكومة المصرية أمس، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة.

وبينما ألمح البعض إلى الانسحاب من مناقصات طرحتها جهات حكومية قطرية، إذا تطورت العلاقات السياسية للأسوأ بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، أكد البعض الآخر أنه لايزال يدرس تداعيات القرار على مستقبل الاستثمارات المصرية فى قطر.

وقال محمد سعيد، رئيس شركة «IDT» للاستشارات والنظم الإلكترونية، انها ستضطر إلى الانسحاب من مناقصة طرحتها إحدى الجهات الاقتصادية الحكومية فى الدوحة، وتستهدف توريد حزم برامج «سوفت وير» وعمل أرشيف إلكترونى لها بتكلفة 450 ألف ريال قطرى ، إذا تطورت العلاقات بين مصر وقطر للأسوأ تضامنا مع الموقف الرسمى للحكومة.

وأوضح لـ « المال » أن قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، سينعكس بالسلب على أداء الشركات المصرية العاملة فى مجال الحلول والبرمجيات، لأنه سيقلل من فرص حصولها على مشروعات جديدة بالدوحة، كما سيؤثر أيضا على معدل تنفيذ التعاقدات الحالية بنسبة 30 إلى 35 % والتى تحتاج إلى تنظيم زيارات مستمرة، وعقد لقاءات مع الجهات القائمة عليها، مبينا أن الشركة تعمل من خلال وكيل لها.

وأكد أن الدوحة تعتبر سوقا خصبة للقطاع فى منطقة الخليج العربى، إذ تحتوى على فرص استثمارية واعدة ، معتبرا أن قرار قطع العلاقات السياسية لا يعنى بالضرورة وقف المعاملات التجارية، والاقتصادية بين البلدين فشركات حلول البرمجيات يمكنها تنفيذ المشروعات «أونلاين» عبر شبكة الإنترنت.

وأكد مصدر مسئول بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات « إيتيدا »، أنه لايزال مبكرا الحديث عن تأثر الاستثمارات المصرية بالقطاع فى السوق القطرية، منوها بأن الشركات المتضررة من القرار يجب أن تتقدم بشكاوى رسمية إلى الهيئة.

وأضاف أن العلاقات التجارية بين الدول تحكمها المصالح الاستثمارية بعيدا عن السياسة، وأن الشركات المصرية تصدر منتجاتها من حلول وبرامج سوفت وير إلى قطر سنويا.

وأكد طارق شبكة، رئيس مجلس إدارة شركة «MCS» لحلول تكنولوجيا المعلومات، أن الشركة ستدرس تداعيات القرار على مستقبل استثماراتها بالسوق القطرية، ومن المقرر أن تحدد موقفها قبل نهاية الشهر الحالى، قائلا : « لسه مش عارفين الدنيا فيها إيه بالضبط ».

يذكر أن «MCS » أسست ذراعا استثمارية، لها بالسوق القطرية فى يناير 2016 تحت اسم «OMCS»، بالشراكة مع مستثمر إستراتيجى قطرى، يعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات ، وتتولى إدارة عمليات التشغيل والصيانة والدعم الفنى للمشروعات بأسواق الخليج من مصر.

وأضاف رئيس إحدى شركات الحلول المصرية – رفض ذكر اسمه – قائلا : القرار كارثى بكل المقاييس، إذ سيؤدى إلى ضياع مستحقات شركات الحلول التى تنفذ مشروعات فى قطر، كرد فعل طبيعى على قطع مصر العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة.

وألمح أحمد بهاء، نائب رئيس شركة «ASC» للاستشارات الأمنية، أن شركته قررت عدم التعاقد على تنفيذ مشروعات بالسوق القطرية منذ عام 2013 رغم تلقيها أكثر من عرض بأسعار مغرية.