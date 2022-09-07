الغلق وسحب التراخيص.. غرفة المنشآت تعاقب المطاعم السياحية الرافضة لدخول المحجبات

أعلنت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصرى رفضها للممارسات التى تقوم بها بعض المطاعم والمنشآت السياحية تجاه سياسة التمييز بكافة أنواعه، مؤكدة أن قيام بعض المنشآت بهذه الممارسات يخضعها للعقوبات القانونية التى تصل إلى حد الإغلاق وإلغاء الترخيص حالة ثبوت تطبيق هذه السياسة المخالفة لكافة القوانين واللوائح السياحية .

وقال رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، فى بيان لتوضيح موقفها حول ما أثير مؤخراَ من قيام بعض المطاعم بالساحل الشمالى بمنع دخول روادها من المحجبات، إن الغرفة تنبذ سياسة التمييز بشتى صوره، خاصة منع دخول المحجبات لأي منشآة سياحية سواء مطعم أو كافيه بدواعي إنها السياسة الداخلية للمنشآة.

وأضاف المصرى أن الغرفة قد أصدرت منشورا دوريا لأعضاء الجمعية العمومية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية أكدت فيه أن الغرفة مهمتها الحفاظ على حقوق أعضائها والعمل على تحقيق مصالحهم ورعايتهم بما يضمن تسيير عملهم بالشكل القانونى، فإنها تضع أيضاً فى اعتباراتها مصلحة العميل أو الزبون فى خدمته بالشكل الذى يليق به، والحرية فى اختيار المكان المفضل لتناول المشروبات والأغذية، دون انتقاص بأى حق من حقوقه الإنسانية فى المقام الأول وكذلك حقوقه القانونية وضمان تقديم أفضل خدمة مميزة لهم.

وأضاف أن الغرفة ترفض جميع أشكال التمييز بين الرواد لأي سبب، مشيرا إلى أن الغالبية العظمى من مطاعم مصر السياحية، لا تضع أي قيود أو شروط لنوعية روادها طالما التزموا بالآداب العامة وقانون الدولة، فيما تتخذ وزارة السياحة والآثار عددا من الإجراءات القانونية حال ثبوت التمييز بين الرواد سواء في السعر أو الدخول للمنشآة.

وأوضح عادل المصري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن الدستور المصرى وهو قمة الهرم القانونى، وكذلك القوانين الخاصة بالنشاط السياحى ترفض وتنص صراحة على حظر التمييز بين المواطنين، حيث إن الأساس فى النشاط السياحى تقديم الخدمة للجميع دون تمييز وفقا للمستويات السعرية للمنشآة، وألا تكون قائمة على تطبيق أى تمييز على أساس الدين أو العرق أو الزي أو الجنسية أو النوع.

وكشف المصرى أن الغرفة تلقت خطاباً من محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، أكد تلقى الوزارة عدة شكاوى حول هذه الممارسات الخاطئة من قبل بعض المطاعم والكافيهات السياحية التي تمنع دخول المحجبات، وأن الوزارة تتولى التحقيق فى هذه الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المنشآت والمطاعم المخالفة.

وناشد رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، بضرورة توافر العديد من الشروط فى العاملين المعنيين باستقبال الرواد بهذه المنشآت فى مقدمتها اللياقة والكفاءة وحًسن التصرف ما يمكنه من شرح طبيعة النشاط في كل قاعة من قاعات المنشآت حتى يكون العميل على دراية تامة بذلك مع ترك حرية الدخول للعميل دون منعه.