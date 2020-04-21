«الغلبان» تعتمد «TVD» موزعاً حصرياً لسيارات «فوتون»

حصلت شركة «TVD» المتخصصة فى بيع السيارات التجارية، على التوزيع الحصرى لوكالة سيارات «فوتون» التجارية فى السوق المحلية.

كانت مجموعة «جى بى غبور أوتو» و«أوتو ماركت الغلبان جروب» أعلنتا فى وقت سابق عن توقيع اتفاقية شراكة بتأسيس شركة «TVD» متخصصة فى توزيع سيارات «JMC» التجارية، بجانب سعيها للتوسع فى تسويق وبيع السيارات التجارية دون الاقتصار عن منتج أو علامة واحدة.

قال ياسر السامولي، رئيس قطاع التسويق بشركة أوتو ماركت الغلبان جروب، إن الشركة أسندت مهام توزيع وكالة سيارات فوتون التجارية لشركة «TVD» لتتولى مهام التوزيع بشكل حصرى فى السوق المحلية.

أضاف السامولى لـ«المال» أن تلك الخطوة تأتى فى إطار تعزيز حصة العلامة التجارية محليًا، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للعملاء، عن طريق ضم مراكز البيع وخدمات الصيانة التابعة لمجموعة «جى بى غبور» و«الغلبان» لشبكة الفروع المقدمة لخدمات المبيعات والصيانات وقطع الغيار.

أكد أن مستهدفات «الغلبان أوتو ماركت» تسير لتعزيز انتشار العلامة التجارية «فوتون» من خلال تخصيص مراكز معتمدة لتتولى عمليات البيع وتقديم الصيانات فى جميع أنحاء المحافظات، التى تبدأ بـ8 مراكز موزعة على مدن «القاهرة، والأقصر، والغردقة، والإسكندرية، والقليوبية، وأسيوط، وشرم الشيخ، وسوهاج».

ذكر أن المجموعة تقدم مجموعة من البرامج التمويلية المتنوعة التى تتناسب مع الشرائح المختلفة، بالتعاون مع الكيانات التمويلية العاملة فى السوق المحلية.

لفت إلى أن الشركة تولى اهتمامها بالمشاركة فى مشروعات الدولة المتعلقة بإنتاج وتوريد المركبات المزودة بأنظمة التشغيل المزدوج (الوقود – الغاز الطبيعي) ضمن مشروع إحلال مركبات النقل الجماعي، التى تطبيق خلال الفترة المقبلة.

كان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن منتصف أغسطس الماضى عن بدء تنفيذ مشروع إحلال وتجديد وسائل النقل الجماعى «ميكروباص- مينى باص»، التى مر على إنتاجها أكثر من 20 عامًا، على أن تعمل بأنظمة التشغيل المزودة «الغاز الطبيعى والبنزين»، ضمن خطة الدولة للاستفادة من فائض الإنتاج من الغاز الطبيعى.

تخطط الحكومة لاستبدال ما يقرب من 75 ألف ميكروباص يعمل بمنظومة تشغيل الوقود السولار والمازوت، بآخر يعتمد على الغاز الطبيعى.