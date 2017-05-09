الغلاء يحرم الأطفال فرحة الفانوس

❏ «الصاج» يبدأ من 25 إلى 800 جنيه ❏ «الخيامية» من 95 إلى 135.. والبوابة بـ1350جولة محمد مجدى - الصاوى أحمدتشهد أسعار «فوانيس رمضان» هذا العام موجة غير مسبوقة من الغلاء، نتيجة قيام الحكومة بتحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر الماضى، وحظر استيراد الفوانيس منذ شهر أبري

❏ «الصاج» يبدأ من 25 إلى 800 جنيه

❏ «الخيامية» من 95 إلى 135.. والبوابة بـ1350 جولة محمد مجدى – الصاوى أحمد تشهد أسعار «فوانيس رمضان» هذا العام موجة غير مسبوقة من الغلاء، نتيجة قيام الحكومة بتحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر الماضى، وحظر استيراد الفوانيس منذ شهر أبريل عام 2015، مما حرم أطفال النسبة الأكبر من الأسر من شراء الفانوس. وكشفت محال الفوانيس – فى جولة لـ«المال» – عن ارتفاع الأسعار بنسبة %100، فى الوقت الذى لا تتعدى فيه نسبة الإقبال %40، والفوانيس المتواجدة فى الأسواق حاليًا، وفقا للتجار،عبارة عن مخزون من المستورد، والمحلى، بالإضافة إلى بعض الأنواع التى يتم تهريبها بشكل غير شرعى. وقال أحمد مختار، تاجر فوانيس جملة وقطاعى، إن أسعار الفوانيس، خلال العام الحالى، مرتفعة بشكل كبير، نتيجة محدودية توافر المستورد، وغالبية المعروض منه قديم، موضحًا أن الأسعار تبدأ من 28 إلى 115 جنيها للدستة الواحدة فى الجملة، والقطاعى من 40 إلى 150 جنيها، وهذه الأسعار خاصة بالفوانيس المتوسطة. وأضاف أن جميع البضائع مخزنة من المواسم الماضية، ولا توجد بضائع جديدة، بسبب وقف الاستيراد، موضحًا أن مستويات الأسعار فى المستورد تشهد ثباتًا نتيجة عدم الاستيراد، كما أن المخزون منها سيتم تصريفه، ومعدلات الإقبال خلال الأيام الحالية لا تتعدى %40 عن العام الماضى. من جانبه، أكد أشرف يوسف، مستورد فوانيس فى الموسكى، أنه اتجه إلى المنتج المحلى كبديل لاستيراد الفوانيس، بعد قرار الحكومة بوقف الاستيراد ضمن 300 سلعة أخرى لها بديل فى السوق المحلية. وأشار إلى أنه كان يستورد من الصين 4 كونترات فى السنة، وحجم الكونتنر الواحد 40 قدما بقيمة تقترب من 50 ألف دولار للواحد، وآخر حاوية قام باستيرادها كانت العام الماضى. يذكر أن منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة الخارجية السابق، كان قد أصدر قرار رقم 232 لسنة 2015، بمنع استيراد الموازييك، والمعادن، وجميع الفوانيس المستوردة من الخارج، ورفض دخول أى شحنات منها، وذلك منذ يوم 5 أبريل من عام 2015. ويرى “يوسف” أن المنتج المصرى ضعيف جدًا فى النوعية والجودة مقارنة بالمستورد،مشيرًا إلى أن منع الاستيراد أضر الجميع من المستهلكين أو التجار والمستوردين. وأوضح، أن جميع خامات الفوانيس المحلية، يتم استيرادها، لافتًا إلى أن المنتج الصينى، إن تم استيراده حاليًا بطرق شرعية، سيصل سعره فى السوق المحلية لـ40 جنيهًا، بينما “المصري” يصل لـ60 جنيها، مع العلم أن المنتج الصينى يتفوق من ناحية الجودة برغم ارتفاعات سعر الدولار. وقال إن الزيادة فى الأسعار يتحملها المستهلك، والخسارة على السوق ستكون كبيرة، نتيجة تراجع الإقبال على الشراء. ولفت إلى أن سعر جملة الفانوس الخيامية المحلى يبلغ 40 جنيه، بينما يشتريه تاجر التجزئة بـ43 جنيها، ويقوم بوضع هامش ربح من 5 إلى 10 جنيهات فى الفانوس الواحد ليصل سعره بين 50 و55 جنيها. بينما قال عبدالله خليفة، تاجر فوانيس فى الدقى، إن المبيعات منخفضة حاليا، نظرا لوجود متسع من الوقت قبل حلول رمضان، مشيرا إلى أن المستهلكين يترددون على المحل للسؤال عن السعر فقط. وأضاف أن الأسعار مرتفعة عن الأعوام السابقة، ولكن لن يتوقف المستهلكون عن الشراء لأن العادات الرمضانية لها حكمها، ولكن المستهلك سيشترى حسب قدرته المالية. وتابع أن أسعار الفانوس الصاج تبدأ من 25 وحتى 800 جنيه، ويوجد حجم متوسط بـ 225 جنيها، والفانوس الخشب بـ 65 و85، و100 جنيه، بينما الفوانيس الخيامية تبدأ من 45 إلي 135 جنيها. وأوضح أن الإقبال العام الماضى كان ضعيفا، مشيرا إلى أن السوق فى حالة ترقب، إذ أنه لا يمكن الحكم على حجم المبيعات حاليًا. ولفت إلى أن جميع البضائع حاليًا فى الأسواق محلية، كما يوجد بعض الكميات من الفوانيس المستوردة منذ الأعوام الماضية، مشيرا إلى أن بعض التجار يسعون إلى تصريف المخزون المستورد بأسعار منخفضة عن الموجودة فى السوق. ومن جانبه، أكد محمد حنفى تاجر فوانيس فى حارة اليهود بالموسكى، أن الأسعار مرتفعة جدا ولا يوجد مستورد حاليا، والتجار المصريون يتحكمون فى السوق ويرفعون الأسعار دون مبرر، مشيرا إلى أن متر القماش قفز من 10 جنيهات العام الماضى لـ40 جنيها حاليا. وقال إن سعر الفانوس الخيامية يبلغ حاليا 120 جنيها، بدلا من 80 جنيها العام الماضى، والفانوس الصينى الصغير 15 جنيهًا، بينما بلغ سعر “بوابة الخيامية ” 1350 جنيها، بدلا من 850 جنيها العام الماضى، وعلبة المناديل الخيامية، سجلت 25 جنيها. وأضاف أن سعر الفانوس الخيامية المتوسط سجل 95 جنيها بدلا من 60 العام الماضى، وسعر متر الزينة سجل 6 جنيهات بدلا من 4 العام الماضى، ومفرش «بوجى وطمطم» بـ20 جنيها، ومفرش «أحمد حلمى» بـ35 جنيها بدلا من 20 العام الماضى، والمفارش الكوفية بـ45 جنيها. ولفت إلى أن سعر عربية الفول تبدأ من 75 إلى 250 جنيها حسب الحجم، وعربية الترمس من 110 إلى 125 جنيهًا، والجامع بـ125 جنيهًا، والمدفع بـ35 جنيها حتى 135 جنيهًا، والأباجورة بـ75 جنيها حتى 135 جنيهًا. وأكد أن مبيعات الزينة وفوانيس رمضان، تتوقف بعد يوم 20 شعبان، إذ تتجه الأسر نحو شراء المنتجات الغذائية، مشيرا إلى أن كل المنتجات الصينى مخزنة من الأعوام السابقة، ولا يوجد استيراد حاليا، ولكن توجد بعض الطرق الملتوية التى تسمح بدخول الحاويات بشكل غير مشروع.