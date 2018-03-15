الغضبان: 5 ملايين جنيه مساهمة من بورسعيد في شهادة أمان المصريين

أماني العزازيقام اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، بتوزيع ١١٦ شهادة "أمان المصريين"، التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، للتأمين على كافة فئات المجتمع خاصة العمالة المؤقتة والموسمية والشرائح ذات الدخل المحدود، وذلك على الموظفين بالجهاز التنفيذي والقري السياحية بالمحا

أماني العزازي

قام اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، بتوزيع ١١٦ شهادة “أمان المصريين”، التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، للتأمين على كافة فئات المجتمع خاصة العمالة المؤقتة والموسمية والشرائح ذات الدخل المحدود، وذلك على الموظفين بالجهاز التنفيذي والقري السياحية بالمحافظة، بإجمالي ٢٩٠ ألف جنيه كمرحلة أولي. علي أن يتم تقسيط قيمة الشهادة علي أقساط شهرية

وأشار المحافظ، خلال توزيعه الشهادات، إلي أن المحافظة ساهمت بمبلغ 5 مليون جنيه بشهادة “أمان المصريين”، موضحا أن المبلغ تم توفيره من صناديق المحافظة مثل صندوق الجهاز التنفيذي ، وسيتم تخصيص المبلغ لغير القادرين على شراء الشهادة.

وأكد محافظ بورسعيد على أنه سيتم تقسيط قيمة الشهادة لغير القادرين على 25 شهر، أو تتحمل المحافظة قيمة الشهادة بناء على تقرير لجنة ثلاثية سيتم تشكيلها لغير القادرين نهائيا على شرائها أو تقسيطها وفي حاجة ماسة إليها، موجها الدعوة لأهل الخير بالمشاركة والتكفل بشراء شهادات أمان لغير القادرين.

