«الغضبان» يوجه بسرعة الانتهاء من تركيب محدد الارتفاع بطريق بورسعيد - المنزلة

بدأ جهاز تعمير سيناء في أعمال تركيب محدد الارتفاع بمدخل الحزام الآمن “طريق بورسعيد المنزلة “من مدخل محور 30 يونيو.

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن تركيب محدد الارتفاع فى مدخل الحزام الآمن طريق بورسعيد المطرية يأتي لمنع سير عربات النقل الثقيل والحد من الحوادث وحفاظا على أرواح المواطنيين, ووجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال في أقرب وقت.

جدير بالذكر، أنه جرى العمل في مشروع إنشاء ورصف ورفع كفاءة طريق بوسعيد المنزلة من كمين كوبري شادر عزام حتى نهاية الحدود الإدارية لمحافظة بورسعيد، بطول 5 كم و عرض 7 م بمنطقة بحر البقر حي الجنوب بورسعيد، تحت إشراف الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء ( منطقة تعمير بورسعيد) ، لتحقيق المظهر الحضاري والجمالي اللائق، لرفع كفاءة منظومة الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة ،وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق .