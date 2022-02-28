الغضبان يوجه بإقامة مقرات للأجهزة الحكومية في «بورسعيد الجديدة» اعتبارا من أبريل المقبل

بورسعيد أصبحت تملك مدينة إضافية على مساحة ٣٧ ألف فدان، تمتد من محطة الكهرباء بشرق بورسعيد وحتى بحيرة البردويل

وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، مديري المديريات الحكومية المعنية بإقامة مراكز خاصة بكل مديرية وإدارة على مستوى المحافظة بداية من أول أبريل القادم داخل مدينة بورسعيد الجديدة “سلام مصر “.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ بورسعيد المشروعات التنموية والخدمية بمدينة سلام، وبحضور القيادات التنفيذية بمحافظة بورسعيد.

وشدد محافظ بورسعيد على المتابعة الميدانية المستمرة لسير ومعدلات العمل بمدينة” سلام “، قائلا” كل المديريات والإدارات سيقدمون الخدمات في مدينة سلام طبقا لتوجيهات الرئيس “.

ولفت إلى أن المدينة الجديدة تعد مشروع تنموي متكامل لجميع المصريين، موجها إلى أهمية تضافر الجهود لإقامة مدينة نموذجية تحقق حياة كريمة لجميع المواطنين من أبناء مصر وخاصة أبناء مدينة بورسعيد وسيناء، وذلك بعد تعديل الحدود الإدارية لمحافظة بورسعيد لتشمل مدينة سلام مصر .

وأكد على أن بورسعيد أصبحت تملك مدينة إضافية على مساحة ٣٧ ألف فدان، تمتد من محطة الكهرباء بشرق بورسعيد وحتى بحيرة البردويل ، وتشمل كافة المقومات الصناعية والزراعية واللوجيستية والسياحية والتعليمية بالإضافة إلى أنها تشمل مناطق سكنية على أعلى مستوى .

وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لحرصه على تحقيق التنمية في كل ربوع مصر، وبصفة خاصة مدينة بورسعيد والتي أصبحت قاطر

وأكد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، أن مدينة بورسعيد الجديدة “سلام ” ، يضم مشروع الاسكان بها في المرحلة الأولى ٢١٧ عمارة سكنيةوتم الانتهاء من تنفيذ ٦٣ عمارة سكنية مكتملة المرافق بنسبة ١٠٠% ، تضم ٤مناطق خدمية وتضم مراكز طبية وتعليمية وشرطية و نادي اجتماعي و مسجد وكنيسة ومدرسة ووحدة اطفاء ومول تجاري و عدد من المشروعات القومية والتنموية ،

وأشار إلى أن مدينة سلام مصر تشهد حاليا العمل فى إنشاء ٢١٧ عمارة بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، كما تشمل جامعة أهلية وتكنولوجية ، ومركز أبحاث دولي، ومركز مؤتمرات، ومعارض دولية ، ومدينة أولمبية،

و تفقد محافظ بورسعيد الوحدات السكنية من الداخل، حيث تقام الوحدة السكنية على مساحة ٩٠ متر، وجار العمل في إنشاء شبكة الطرق الداخلية والتي تربط بين المناطق السكنية والمشروعات الأخرى.

كما سيتم تخصيص عدد من العمارات السكنية لتكون مقار للجهات الحكومية المختلفة.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الإسكان وجميع الجهات القائمة على تنفيذ هذا المشروع القومي، مشيدا بالعمل المتواصل لإنجاز المشروعات في أقرب وقت .