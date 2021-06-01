اقتصاد وأسواق

الغضبان يلتقي رئيس الوطنية الثروة السمكية لبحث سبل التعاون

المحافظ أكد أن مشروع الاستزراع السمكي بشرق بورسعيد ينقسم إلى 3 مراحل
أماني العزازي 10:36 م, الثلاثاء, 1 يونيو 21 10:36 م, الثلاثاء, 1 يونيو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الثلاثاء اللواء حمدي بدين رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية أثناء زيارتة للمحافظة.

وأكد محافظ بورسعيد، أن مشروع الاستزراع السمكى بمنطقة شرق بورسعيد، الفيروز والذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية يعد إحدى مشروعات تنمية منطقة قناة السويس وسيناء ويعمل على توفير فرص عمل للشباب

وأضاف أن مشروع الاستزراع السمكي بشرق بورسعيد ينقسم إلى 3 مراحل.

ووفق الغضبان يتم في المرحلة الأولى تنفيذ فى أحواض ترسيب رقم 21 بإجمالى 1900 فدان تقريبًا، واستغرقت عشرين شهرًا انتهت فى 23 ديسمبر 2016.

اقرأ أيضا  «الصناعات الغذائية»: انضمام 200 منشأة لبرنامج ازدهار

واستهدفت المرحلة وفق الغضبان “إنشاء بنية أساسية، وتشمل البنية الأساسية:أعمال حفر أحواض وترع – إنشاء الجسور – مصارف رئيسية وفرعية – بوابات الرى والصرف – مدخل ومخرج للمياه على قناة السويس – محطات رفع مياه – مولدات القوى – مد الكابلات لانارة الموقع – إنشاء مبانى إعاشة للأفراد- تدبير معدات ومستلزمات تشغيل أحواض الاستزراع السمكى”، بطاقة إنتاج من 8 : 10 ألف طن أسماك لهذة المرحلة.

وتنفذ المرحلة الثانية بحسب الغضبان فى أحواض ترسيب “22-23 وجزء من 18” شرق القناة، بمساحة إجمالية 2900 فدان فى مدة تصل إلى إثنى عشر شهرًا.

اقرأ أيضا  أسعار الذهب اليوم في مصر 28-5-2021 واستقرار 21 لليوم الثاني عند 814 جنيهًا

وتستهدف المرحلة إنشاء 1600 حوض استزراع سمكى وخدماتها من ترع ومصارف – مصنع أعلاف لإنتاج 150 ألف طن سنويًا على مرحلتين – مفرخ لإنتاج 160 مليون زريعة دنيس/ قاروص/ لوت و500 مليون يرقة جمبرى سنويًا- حضّان لتحضين 160 مليون إصبعية سمك دنيس/ قاروص/ لوت و300 مليون يرقة جمبرى سنويًا- مركز تدريب العاملين بالمشروع – مخازن أعلاف – مصنع فرز وتصنيع وتعبئة وتغليف الأسماك – مخازن للمعدات والمهمات وقطع الغيار.

وتتم المرحلة الثالثة فى أحواض ترسيب (شرق البحيرات – 17 – جزء من 18) بمساحة 2700 فدان، ويتم تنفيذها فى عشرة أشهر.

اقرأ أيضا  وزير السياحة : استقبلنا 525 ألف سائح بأبريل مقابل 477 ألف سائح في مارس

وتستهدف المرحلة إنشاء 1400 حوض استزراع سمكى بخدماتها- استكمال الوحدات السكنية للعمال بالمشروع واستكمال توفير جميع المعدات والأدوات اللازمة للمشروع من طلمبات مياه ومولدات كهربائية ومعدات تغذية آلية ومنظومة مراقبة

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أماني العزازي

ملف الكاتب أماني العزازي

اقرأ أيضاً

الجمارك تطلق استبيانا بين المتعاملين معها حول منظومة التسجيل المسبق

السيد فؤاد 10:43 م, الثلاثاء, 1 يونيو 21

عروض خير زمان على السلع الغذائية من 1 إلى 15 يونيو 2021

محمد مجدي 9:46 م, الثلاثاء, 1 يونيو 21

رئيس البنك الزراعي : 4500 مستفيد من مبادرة باب رزق بالمحافظات

الصاوي أحمد 8:08 م, الثلاثاء, 1 يونيو 21

«الزراعة» توجه رسالة للفلاحين عند شراء المبيدات.. تعرف عليها

الصاوي أحمد 8:00 م, الثلاثاء, 1 يونيو 21

بقيمة 50 مليار دولار.. 4 مؤسسات دولية تطلق خارطة طريق للصحة والتجارة والتمويل لإنهاء كورونا عالميًّا

سمر السيد 7:08 م, الثلاثاء, 1 يونيو 21

أسعار الذهب في مصر تتراجع 1% خلال أول 5 أشهر من 2021

عمر سالم 6:56 م, الثلاثاء, 1 يونيو 21