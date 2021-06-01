الغضبان يلتقي رئيس الوطنية الثروة السمكية لبحث سبل التعاون

المحافظ أكد أن مشروع الاستزراع السمكي بشرق بورسعيد ينقسم إلى 3 مراحل

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الثلاثاء اللواء حمدي بدين رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية أثناء زيارتة للمحافظة.

وأكد محافظ بورسعيد، أن مشروع الاستزراع السمكى بمنطقة شرق بورسعيد، الفيروز والذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية يعد إحدى مشروعات تنمية منطقة قناة السويس وسيناء ويعمل على توفير فرص عمل للشباب

وأضاف أن مشروع الاستزراع السمكي بشرق بورسعيد ينقسم إلى 3 مراحل.

ووفق الغضبان يتم في المرحلة الأولى تنفيذ فى أحواض ترسيب رقم 21 بإجمالى 1900 فدان تقريبًا، واستغرقت عشرين شهرًا انتهت فى 23 ديسمبر 2016.

واستهدفت المرحلة وفق الغضبان “إنشاء بنية أساسية، وتشمل البنية الأساسية:أعمال حفر أحواض وترع – إنشاء الجسور – مصارف رئيسية وفرعية – بوابات الرى والصرف – مدخل ومخرج للمياه على قناة السويس – محطات رفع مياه – مولدات القوى – مد الكابلات لانارة الموقع – إنشاء مبانى إعاشة للأفراد- تدبير معدات ومستلزمات تشغيل أحواض الاستزراع السمكى”، بطاقة إنتاج من 8 : 10 ألف طن أسماك لهذة المرحلة.

وتنفذ المرحلة الثانية بحسب الغضبان فى أحواض ترسيب “22-23 وجزء من 18” شرق القناة، بمساحة إجمالية 2900 فدان فى مدة تصل إلى إثنى عشر شهرًا.

وتستهدف المرحلة إنشاء 1600 حوض استزراع سمكى وخدماتها من ترع ومصارف – مصنع أعلاف لإنتاج 150 ألف طن سنويًا على مرحلتين – مفرخ لإنتاج 160 مليون زريعة دنيس/ قاروص/ لوت و500 مليون يرقة جمبرى سنويًا- حضّان لتحضين 160 مليون إصبعية سمك دنيس/ قاروص/ لوت و300 مليون يرقة جمبرى سنويًا- مركز تدريب العاملين بالمشروع – مخازن أعلاف – مصنع فرز وتصنيع وتعبئة وتغليف الأسماك – مخازن للمعدات والمهمات وقطع الغيار.

وتتم المرحلة الثالثة فى أحواض ترسيب (شرق البحيرات – 17 – جزء من 18) بمساحة 2700 فدان، ويتم تنفيذها فى عشرة أشهر.

وتستهدف المرحلة إنشاء 1400 حوض استزراع سمكى بخدماتها- استكمال الوحدات السكنية للعمال بالمشروع واستكمال توفير جميع المعدات والأدوات اللازمة للمشروع من طلمبات مياه ومولدات كهربائية ومعدات تغذية آلية ومنظومة مراقبة