الغضبان يقرر عدم هدم فندق ناسيونال التاريخى

أمانى العزازى قرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بالتنسيق مع شركة مصر للتأمين إعادة الاستغلال الأمثل للأراضى التى تملكها الشركة أمام مرفق المعديات ببورسعيد وطالب قيادات الشركة بالحفاظ على حقوق الشاغلين والتفاوض معهم بما يضمن حقوقهم بجانب عمل التصميمات و المقترحات الخاصه بالأرض

أمانى العزازى

قرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بالتنسيق مع شركة مصر للتأمين إعادة الاستغلال الأمثل للأراضى التى تملكها الشركة أمام مرفق المعديات ببورسعيد

وطالب قيادات الشركة بالحفاظ على حقوق الشاغلين والتفاوض معهم بما يضمن حقوقهم بجانب عمل التصميمات و المقترحات الخاصه بالأرض الواقعة بشارع صلاح سالم بما يليق بالشكل العام للمنطقة

كما طالب بعدم هدم فندق ناسيونال التاريخى باعتباره أحد المعالم التراثية ببورسعيد

وأكد على تطوير و رفع كفاءته من خلال أحد المستثمرين واستغلال الفندق استغلال سياحيا نظرا لموقعه ومكانته و خاصة أن بورسعيد فى حاجة إلى فنادق ذات مستوى رفيع

وقرر تشكيل لجنتين، الأولى تضم فى عضويتها ممثلى الشركة و يكون مهمتها وضع التصور المقترح لأرض صلاح سالم، والتفاوض مع شاغلى المحلات المقامة على الأرض على أن تجتمع اللجنة فى أقرب وقت حتى يمكن تنفيذ المشروع.

كما قرر ضم ممثلى التراث الحضارى إلى اللجنة لدراسة إمكانية الاستغلال الأمثل ورفع كفاءه فندق ناسيونال بما يحافظ على التراث المعمارى المميز لبورسعيد