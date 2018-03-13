الغضبان يفتتح جناح بورسعيد بمعرض القاهرة الدولي الـ51.. غدًا

بمشاركة 14 مصنعًا وممثلين عن 58 من مجمع مصانع الشباب بورسعيد- أماني العزازى يفتتح، غدًا، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، جناح معروضات المنطقة الصناعية بالرسوة، في معرض القاهرة الدولي بدورته الـ51، والمقرر عقده خلال الفترة من 14 إلى 23 مارس…

بمشاركة 14 مصنعًا وممثلين عن 58 من مجمع مصانع الشباب





بورسعيد- أماني العزازى

يفتتح، غدًا، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، جناح معروضات المنطقة الصناعية بالرسوة، في معرض القاهرة الدولي بدورته الـ51، والمقرر عقده خلال الفترة من 14 إلى 23 مارس الحالي، بمركز المؤتمرات بأرض المعارض بمدينة نصر بمشاركة 23 دولة أفريقية وعربية.

وتعد المرة الأولى التى تشارك فيها محافظة بورسعيد بمنتجات منطقتها الصناعية بجنوب بورسعيد، وتتنوع بين الإنتاج الغذائي والملابس والجلود والمواد الهندسية والمعدنية والمنسوجات.

وقالت هالة عمر، رئيس اللجنة المنظمة لجناح بورسعيد ومسئول الإعلام بالمنطقة الصناعية، إن جناح بورسعيد بالمعرض يضم منتجات 14 مصنعًا، ومنتجات المجمع الصناعى الأول لشباب بورسعيد، ويحظى برعاية خاصة من محافظ بورسعيد باعتبارها المرة الأولى التى تشارك فيها مناطق بورسعيد الصناعية بمنتجاتها المميزة التى يتم تصديرها للخارج.

ولفتت إلى قيام اللجنة المنظمة برئاسة عادل عبد الفتاح، مدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، بتقديم كل التسهيلات والخدمات اللوجستية للسادة العارضين تنفيذًا لتوجيهات المحافظ اللواء عادل الغضبان، لضمان خروج المعرض بالشكل الذي يليق باسم مصر وظهور اسم بورسعيد في المحافل العربية والأفريقية والعالمية.

وأكدت أن المعرض يعد فرصة جيدة لتشجيع الصناعة والاستفادة من الحضور المكثف للعارضين المحليين وممثلي الدول للترويج والتسويق للمنتجات المصرية، إلى جانب البيع المباشر لجمهور المعرض.