الغضبان يطالب عواض بتنظيم مهرجان ثقافى ببورسعيد

بورسعيد- أمانى العزازى استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الجديد، وطالب المحافظ عواض بالإعداد لتنظيم مهرجان ثقافى فنى تمهيدًا لوضع بورسعيد على الخريطه السياحية. وتضمّن اللقاء بحث عدد من الملف

بورسعيد- أمانى العزازى





استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الجديد،

وطالب المحافظ عواض بالإعداد لتنظيم مهرجان ثقافى فنى تمهيدًا لوضع بورسعيد على الخريطه السياحية.

وتضمّن اللقاء بحث عدد من الملفات والمشاريع الثقافية خلال المرحلة المقبلة، تزامنًا مع النهضة التنموية التى تشهدها المحافظة؛ بفضل المشروعات العملاقة التي تشهدها بشرقها، والكيانات الاقتصادية الكبرى التي تضخ استثماراتها بالجنوب والغرب.

وأكد محافظ بورسعيد أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه قصور الثقافة في تكوين الشخصية المصرية، والتصدي لمحاولات زرع الأفكار الهدامة المتطرفة في مجتمعنا، بجانب تحسين الذوق العام ورفع مستوى الثقافة للمواطن المصري تجاه أنواع الثقافة المختلفة.