الغضبان يطالب بسرعة توصيل المرافق إلى 118 مصنعا ببورسعيد

أمانى العزازيطالب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من توصيل جميع المرافق إلى مشروع الـ 118 مصنع بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد جاء ذلك خلال اجتماع اليوم مع جهات المرافق المختلفة بالمحافظة وذلك بحضور المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظةوأضاف المحا

أمانى العزازي

طالب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من توصيل جميع المرافق إلى مشروع الـ 118 مصنع بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد

جاء ذلك خلال اجتماع اليوم مع جهات المرافق المختلفة بالمحافظة وذلك بحضور المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة

وأضاف المحافظ أن المنطقة الصناعية تشهد تحولا كبيرة بعد دخول مشروعات عملاقة الي المنطقة وكيانات صناعية باستثمارات جديدة تقدر بمليار و600 مليون جنيه

وأشار إلى أن شباب بورسعيد قد حققوا نجاحا كبيرا في مشروع الـ58 مصنع وأصبحت منتجاتهم تغزو الأسواق المحلية والعالمية

الجدير بالذكر أن مجمع الصناعات الصغيرة بمنطقة جنوب الرسوة بمحافظة بورسعيد يضم 118 مصنعاً بمساحة إجمالية تبلغ 181 ألف متر مربع حيث ستتراوح مساحات المصانع المطروحة بين 420 و840 و 1080متر مربع.

