الغضبان يطالب برفع كفاءة جراجات وسيارات بورسعيد

أمانى العزازي: عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا، اليوم السبت، مع رؤساء الأحياء والمرافق والمرور والصرف الصحي والجراجات، وذلك بحضور السكرتير العام للمحافظة، المهندس كامل أبو زهرة، لمناقشة خطة العمل بالمرحلة المقبلة. وأصدر المحافظ، توجيهاته، خلال الاجتماع، بالاستغلال الأمثل…

أمانى العزازي:

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا، اليوم السبت، مع رؤساء الأحياء والمرافق والمرور والصرف الصحي والجراجات، وذلك بحضور السكرتير العام للمحافظة، المهندس كامل أبو زهرة، لمناقشة خطة العمل بالمرحلة المقبلة.

وأصدر المحافظ، توجيهاته، خلال الاجتماع، بالاستغلال الأمثل لكافة معدات وسيارات الأحياء وصيانة ورفع كفاءة وإصلاح السيارات المعطلة داخل الجراحات من أجل الاستفادة القصوى منها في الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد أنه خلال العامين الماضيين تم دعم الأحياء والجراجات بسيارات ومعدات بمبالغ كبيرة، مشددا على أهمية وضع أسلوب عمل ونظام مع تحديد المهام والمسئوليات للحفاظ علي تلك المعدات مع تطبيق مبدأ الثواب والعقاب علي السائق في عمله، لافتا أن تجميع الجراحات في مكان واحد كان بهدف السيطرة وتوفير الوقت ورفع الكفاءة الفنية المعدات.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن هناك جهود كبيرة تبذل من جانب رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية، ولكن نريد المزيد دائما من أجل تحسن الخدمة المقدمة للمواطنين، مصدرا تعليماته المشددة بمنع تواجد الباعة الجائلين أمام المساجد والمستشفيات والمدارس، والتعامل معهم بكل حزم، بجانب تكثيف حملات إزالة الاسغالات بالتنسيق بين الأحياء والمرافق، وكذلك متابعة أعمال شركات النظافة والتعامل بكل حسم مع أي شركة تقصر في عملها.