الغضبان يطالب المالية بتأهيل موظفيها فى بورسعيد

أمانى العزازىالتقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، وذلك على هامش زيارته للمحافظة لمتابعة تطبيق منظومة إدارة المعلومات المالية والحكومية.وطالب المحافظ رئيس قطاع الحسابات، خلال اللقاء، بتأهيل وتدريب العاملين في الإدا

أمانى العزازى

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، وذلك على هامش زيارته للمحافظة لمتابعة تطبيق منظومة إدارة المعلومات المالية والحكومية.

وطالب المحافظ رئيس قطاع الحسابات، خلال اللقاء، بتأهيل وتدريب العاملين في الإدارات المالية المختلفة من خلال ورش عمل ودورات تدريبية، لرفع كفاءتهم والارتقاء بمنظومة إدارة المعلومات المالية والحكومية بالمحافظة.

وأكد أنه حريص على تدريب وتأهيل كل العاملين بالقطاع الحكومي، بالتزامن مع الطفرة الاقتصادية غير المسبوقة التي تشهدها بورسعيد كقاطرة للتنمية في مصر، الأمر الذي يستوجب تطوير جميع الخدمات الحكومية وتأهيل الموظفين وتدريبهم على أحدث نظم الإدارة والتكنولوجيا الحديثة.

