الغضبان يطالب البائعين بتخفيض الأسعار 30%

بورسعيد أمانى العزازى أصدر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، توجيهاته إلى جميع البائعين فى الأسواق التى أقامتها المحافظة مؤخرا بتخفيض جميع أسعار الخضراوات والفاكهة داخل السوق وعدم المغالاة في الأسعار، مشيرا إلى أن هذه الأسواق الغرض منها هو تقديم السلع الغذائية بجودة عالية وبأسعار مناسبة. جاء ذلك

بورسعيد أمانى العزازى

أصدر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، توجيهاته إلى جميع البائعين فى الأسواق التى أقامتها المحافظة مؤخرا بتخفيض جميع أسعار الخضراوات والفاكهة داخل السوق وعدم المغالاة في الأسعار، مشيرا إلى أن هذه الأسواق الغرض منها هو تقديم السلع الغذائية بجودة عالية وبأسعار مناسبة.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها محافظ بورسعيد اليوم والتي رافقة خلالها المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة؛ للاطمئنان على توافر السلع الغذائية والأساسية والخضراوات بالأسواق.

وشدد المحافظ على تخفيض الأسعار بنسبة أكثر من 30% لجميع البائعين داخل السوق وخارجه، مع تكليف مديرية التموين ومباحث التموين بمتابعة التزام البائعين بهذه التوجيهات، واتخاذ كافة الإجراءات لمن يخالف التعليمات مع استبعاده من التواجد داخل السوق.

كما تم المرور على أحد شوادر بيع اللحوم التابعة لمشروع الإنتاج الحيواني بالمحافظة، واطمأن المحافظ على توافر اللحوم الطازجة بكميات كبيرة، والتقى عددا من المواطنين للاستماع إليهم وأكد لهم توافر كل أنواع السلع الأساسية والتموينية بأسعار مخفضة، وأن هناك متابعة ومراقبة على الأسواق لمنع استغلال المواطنين.