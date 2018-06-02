الغضبان يضبط وقائع تهريب بضائع من منفذ الرسوة ويطالب بتحقيق فورى

أمانى العزازى أصدر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد توجيهاته المشددة بالتحفظ على عدد من السيارات التى تستغل فى تجميع البضائع المهربة خارج منفذ الرسوة الجمركى. وكان المحافظ متوجها إلى المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد لتفقد سير العمل بها وبعد تجاوزه للمنفذ…

أمانى العزازى

أصدر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد توجيهاته المشددة بالتحفظ على عدد من السيارات التى تستغل فى تجميع البضائع المهربة خارج منفذ الرسوة الجمركى.

وكان المحافظ متوجها إلى المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد لتفقد سير العمل بها وبعد تجاوزه للمنفذ لاحظ وقوف سيارات خارجه وقيام بعض الأشخاص بتعبئة بضائع مهربة.

وانطلق المحافظ تصاحبه قوة الحراسة المرافقة تجاه هولاء الأشخاص حيث تم إلقاء القبض على خمسة مهربين، وقرر اتخاذ كل إجراءات القانونية ضدهم.

,وجه لوما شديدا للقائمين على المنفذ وإمر بإجراء تحقيق فى كيفية عبور المهربات من المنفذ دون تحصيل الرسوم الجمركية عليها.

كما وجه بالتحفظ على السيارات المضبوطة بإدارة مرور بورسعيد للاستعلام عنها واتخاذ ما يلزم من إجراءات ضده.

كما أمر بتمشيط جميع المنافذ الجمركية وعدم السماح بتواجد المهربين فى حرم المنافذ وتشديد الرقابة وضبط سير العمل بالمنافذ الجمركية من الناحية الأمنية والإدارية وأكد أنه سيقوم بأعمال المتابعة لسير العمل اليومى بالمنافذ الجمركية المختلفة بالمحافظة.