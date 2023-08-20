الغضبان يستقبل رئيس الشركة البورسعيدية للصناعات الغذائية بجنوب بورسعيد

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم، المهندس محمد سليمان رئيس مجلس إدارة الشركة البورسعيدية للصناعات الغذائية بجنوب بورسعيد لمتابعة معدلات وسير عملية الإنتاج بالمصنع.

وأشاد المحافظ بوجود هذه النوعية من المصانع فى توفير الاكتفاء الذاتى من السلع الغذائية المتنوعة، وإنتاج الزيوت، حيث يعد المصنع واحدا من أهم الكيانات الاقتصادية الكبرى بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

وتقام المرحلة الأولى من المصنع على مساحة 12 ألفًا و500 متر مربع، وتضم مصنع التكرير، ومصنع التعبئة، ومبنى إداري، وخزانات زيت خام بطاقة 8400 طن، وخزانات زيت مكرر بطاقة 1770 طن.

بينما تقام المرحلة الثانية على مساحة 10 آلاف متر مربع وهى خاصة بمرحلة استخلاص الزيت الخام وتضم مصنع الاستخلاص بطاقة 1000 طن فى اليوم، وتقع المرحلة الثالثة على مساحة 5500 متر مربع، وتضم مصنع علف الأسماك بطاقة 10 أطنان فى الساعة

وتابع محافظ بورسعيد، قبل يومين، مع اللواء محمد بصلة نائب مدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد عددا من الموضوعات الخاصة بالمصانع والمستثمرين .

واستمع محافظ بورسعيد لتطورات الأعمال في عدد من المشروعات الصناعية، حيث أكد محافظ بورسعيد أهمية توفير كافة سبل الراحة للمستثمرين والعاملين بالكيانات الصناعية، لافتا إلى أن المحافظة تدعم المستثمر الجاد للتوسع في المشروعات الصناعية، حيث تشهد المنطقة الصناعية دخول صناعات جديدة عملاقة من أجل توفير فرص عمل متنوعة لشباب المحافظة، بعد التطور الكبير في البنية التحتية بالمحافظة، وتنفيذ خطوات التنمية المستدامة على أرضها.

وشدد المحافظ على تقديم جميع التسهيلات للمستثمر الجاد، وتوفير كافة الدعم لمشروعات الشباب وصغار المستثمرين، مؤكدا أن الفترة الحالية تشهد نهضة غير مسبوقة فى المجال الصناعي والمحافظة توفر كافة الدعم والتسهيلات بما يحقق المناخ المناسب للمستثمر والعاملين بالمصانع من أبناء المحافظة.