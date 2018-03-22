الغضبان يرفع درجة الاستنفار الانتخابي ببورسعيد

بورسعيد- أمانى العزازى أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن المحافظة بكل أجهزتها التنفيذية والأمنية استعدت للانتخابات الرئاسية يوم 26 مارس وتستمر حتى 28 مارس.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ بورسعيد مع عدد من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بحضور المهندس كامل

بورسعيد- أمانى العزازى





أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن المحافظة بكل أجهزتها التنفيذية والأمنية استعدت للانتخابات الرئاسية يوم 26 مارس وتستمر حتى 28 مارس.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ بورسعيد مع عدد من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بحضور المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة والأجهزة الأمنية وممثلي الجيش الثاني الميداني

وطالب المحافظ، خلال كلمته، بأن تضرب بورسعيد المثل والقدوة في الإقبال بالمشاركة بالانتخابات الرئاسية من خلال مشاركة كل أهالي المحافظة الباسلة التي دائمًا وأبدًا ستظل رمزًا للوطنية.

وأكد أنه يجب أن تكون أيام الانتخابات بمثابة عرس ديمقراطي كبير، نظهر خلاله للعالم كله عظمة الشعب المصري، ويجب أن نفوّت الفرصة على المتربصين بمصر وشعبها. وإننا جميعًا متواجدون بالشارع من أجل دعم مصر واستقرارها وتفويت الفرصة على أعداء النجاح الذين يبثون الشائعات لكن المواطن المصري الذي أدهش العالم بحفر قناة السويس الجديدة في أقل من عام وخلق أرض جديدة بشرق بورسعيد لا يمكن أبدًا الاستماع إلى هولاء الذين يريدون هدم الاستقرار الذي تنعم به مصرنا الحبيبة. وأضاف أن جموع المصريين بصفة عامة، وأهالي بورسعيد بصفة خاصة، سوف يتدفقون.

فى سياق متصل نظمت مديرية التضامن الاجتماعى برئاسة الدكتورة سوسن حبيش، بالاشتراك مع المجلس القومى للمرأة برئاسة الاستاذة نجلاء إدوار، ومديرية الشباب والرياضة برئاسة الدكتور على أبو سمرة وتحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مؤتمرًا جماهيريًّا كبيرًا، اليوم الخميس الموافق 22/3/ 2018، بمركز شباب الزهور للتوعية بأهمية المشاركة بالنزول فى الانتخاب الرئاسية المقبلة.

وأكدت نجلاء إدوار، مقررة المجلس القومى للمرأة ببورسعيد، ضرورة النزول والمشاركة الإيجابية فى العملية الانتخابية المقبلة التى تحدد مصير مصر والتى ترفع مصر بين شعوب الأمم بالديمقراطية وأكدت أهمية دور المرأة البورسعيدية فى حشد أسرتها وجيرانها للنزول والمشاركة.