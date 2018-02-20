الغضبان يتفقد مرافق 118 مصنعًا جنوب بورسعيد

أماني العزازي تفقَّد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، أعمال توصيل المرافق إلى 118 مصنعًا للشباب بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد. ورافق المحافظ، فى جولته التفقدية، مسئولي هيئة التنمية الصناعية وجهات المرافق المعنية، على أعمال "سفلتة" الطرق، وتوصيل المياه والكهرباء وال

أماني العزازي





تفقَّد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، أعمال توصيل المرافق إلى 118 مصنعًا للشباب بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

ورافق المحافظ، فى جولته التفقدية، مسئولي هيئة التنمية الصناعية وجهات المرافق المعنية، على أعمال “سفلتة” الطرق، وتوصيل المياه والكهرباء والصرف الصحي إلى المشروع.

وأشار الغضبان إلى أن المصانع تأتي بناء على تكليف رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، للحكومة، بإنشائها كمصانع جاهزة لصغار المستثمرين، خاصة من الشباب، وستشمل عدة صناعات، مؤكدًا أن الأعمال الإنشائية بالمشروع انتهت تمامًا بنسبة 100%، ويجري الآن أعمال توصيل المرافق التي وصلت إلى مراحل متقدمة.