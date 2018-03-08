الغضبان يتابع فعاليات اليوم المصري الإندونيسي

أمانى العزازى شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الخميس، احتفالية "اليوم المصري الإندونيسي" على مسرح المركز الثقافي الترفيهي، بحضور السفير حلمي فوزي، سفير جمهورية إندونيسيا بالقاهرة.وتضمن "اليوم المصري الإندونيسي" الذي ينظمه مجلس الشباب المصري، معرضا للمنتجات المصرية والإندو

أمانى العزازى

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الخميس، احتفالية “اليوم المصري الإندونيسي” على مسرح المركز الثقافي الترفيهي، بحضور السفير حلمي فوزي، سفير جمهورية إندونيسيا بالقاهرة.

وتضمن “اليوم المصري الإندونيسي” الذي ينظمه مجلس الشباب المصري، معرضا للمنتجات المصرية والإندونيسية اليدوية بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة وكلية التربية النوعية ومديرية التضامن الاجتماعى، كذلك تم أداء عدد من الفقرات الاستعراضية لفرق إندونيسية، وفرقة مركز فنون بورسعيد، بقيادة عمرو عجمي.

وقال المحافظ إننا نتطلع لعمل توأمة بين بورسعيد وإحدى محافظات دولة إندونيسيا، مرحبا بسفير جمهورية إندونيسيا بالقاهرة، والفرق الفنية المشاركة من دولة إندونيسيا، ومؤكدا على أن هذا اليوم بمثابة تدشين للعلاقات الثقافية بين بورسعيد وإندونيسيا، وأن مصر حريصة على توطيد العلاقات بين الدولتين.

ومن جانبه، قال سفير جمهورية إندونيسيا بالقاهرة، إن العلاقة بين مصر وإندونيسيا علاقة قوية منذ 71 عام

أشار إلى أن مصر وإندونيسيا دولتين عظيمتين متآختين منذ سنوات طويلة، فالعلاقة بينهما علاقة قوية وكبيرة امتدت منذ قبل استقلال إندونسيا، ونحن الآن في العام 71 لامتداد تلك العلاقة، ومؤكدا على أن تلك العلاقة تنوعت في المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية، وهذا اليوم خير دليل على تلك العلاقة ونتمنى أن تكون هناك علاقة قوية بين بورسعيد وإندونسيا، وتزداد العلاقة بين البلدين.



وفي وقت سابق اليوم، نظم مجلس الشباب المصرى معرضا مصريا أندونيسيا على هامش اليوم المصري الاندونيسي الذي يقام اليوم بالمركز الثقافي بمحافظة بورسعيد .



وقال محمد سيف، المنسق العام للمحلس ببورسعيد، أن المعرض لمنتجات مصرية واندونسية يدوية بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة وكلية التربية النوعية ومديرية التضامن الاجتماعى .



وأضاف، أنه سيتم تنظيم جولة للفرق الإندونيسية المشاركة فى الحفل المقام على مسرح المركز الثقافى بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وحلمى فوزى السفير الإندونيسي.



وقام برمان رحمن، الملحق التجاري بسفارة جمهورية اندونسيا، بتفقد المعرض، وأبدى إعجابه بالمشغولات والمنتجات المصرية اليدوية المقدمة .



يذكر أن محافظة بورسعيد تشهد اليوم ” اليوم المصري الاندونيسي ” والذي ينظمة مجلس الشباب المصري تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وبحضور السفير حلمي فوزي سفير جمهورية اندونيسيا بالقاهرة وبمشاركة فرقة مركز فنون بورسعيد وعدد من الفرق الاندونيسية.



