الغضبان يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات ميناء شرق بورسعيد

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بميناء شرق بورسعيد ، خلال لقائه اليوم باللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس والقبطان علي عاصم مدير عام ميناء شرق بورسعيد .

وكذلك ملفات التعاون المشترك بين الجانبين في عدد من المشروعات بين محافظة بورسعيد والهيئة الاقتصادية، كما تم استعراض نسب تنفيذ الأعمال وفقا للجداول الزمنية المحددة للمشروعات الجارية.

محافظ بورسعيد يتابع تطورات موانئ غرب و شرق بورسعيد

وأكد محافظ بورسعيد أن الهيئة شهدت مزيدا من التقدم والإنجازات خلال الفترة الماضية ، مشيدا بالتعاون المثمر و الدائم مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وخاصة فيما يتعلق بدعم المشروعات الصناعية بشرق بورسعيد وغيرها من المشروعات.

ومن جانبه، وجه اللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس الشكر لمحافظ بورسعيد على دعمه المتواصل لمشروعات الهيئة والتعاون البناء، والذي ساهم في دعم خطط التنمية التي تشهدها بورسعيد في عدد من المجالات.