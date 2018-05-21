الغضبان يتابع إزالة التعديات على 19 ألف فدان بشرق بوىسعيد

أمانى العزازى عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا، اليوم الأثنين، لعرض نتائج أعمال اللجنة المشكَّلة لحصر مساحة 19 ألفًا و337 فدانًا بمنطقة سهل الطينة، بحضور المهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس هاني دعبس، رئيس قطاع الموارد المائية والري، وأعضاء اللجنة

أمانى العزازى





عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا، اليوم الأثنين، لعرض نتائج أعمال اللجنة المشكَّلة لحصر مساحة 19 ألفًا و337 فدانًا بمنطقة سهل الطينة، بحضور المهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس هاني دعبس، رئيس قطاع الموارد المائية والري، وأعضاء اللجنة

وقال المحافظ، خلال الاجتماع، إن المهمة الرئيسية للجنة التي تم تشكيلها تتضمن متابعة التحول من الاستزراع السمكي إلى الاستزراع النباتي، مع العمل على محورين، الأول هو تجفيف الأراضي طبقًا للخطة الموضوعة، والثاني هو الحصر الواقعي للتعرف على الموقف الحقيقي لـ19 ألف فدان، مشيرًا إلى أنه سيتم بدء تنفيذ إزالة المزارع السمكية المخالفة بالمنطقة والتي تعمل بالمخالفة للقانون وتهدد الثروة المائية.

وأشاد المحافظ بدور اللجنة التي عملت على مدار أيام متواصلة من أجل سرعة الانتهاء من أعمال الحصر.

وشدد على أنه لن يتم السماح مطلقًا بالاستزراع السمكي بالمنطقة، خاصة أنه تم منح أصحاب المزارع السمكية المخالفة عدة إنذارات، ومنحهم أكثر من مهلة منذ أكثر من عام ونصف العام، وتشجيع كل من يقوم بتحويل المزارع السمكية إلى نباتية بزراعة الأرز مع وضع جدول زمني لتحويل الأراضي لزراعة المحاصيل المختلفة فور انتهاء الدورة الأولى للأرز خاصة، فضلا عن توفير مقنن مائي لذلك الغرض.

وأوضح محافظ بورسعيد أن هناك نماذج متميزة بمنطقة سهل الطينة يحتذى بها في التحول من الاستزراع السمكي إلى النباتي، مقدمًا الشكر لمزارعي المنطقة لجعل الأرض خصبة تنتج أفضل المحاصيل الزراعية بأنواعها، ومؤكدًا تقديم كل أنواع الدعم للمزارعين الجادين من أجل التوسع في الرقعة الزراعية.