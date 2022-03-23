الغضبان يبحث مع وفد ألمانى فرص الاستثمار في شرق بورسعيد

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، وفد ألماني، .في إطار خطة المحافظة لتسويق وترويج مشروعات المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، بما يساهم في تنمية المنطقة على غرار جنوب و غرب بورسعيد، ويحقق الاستغلال الأمثل للمنطقة واستعرض محافظ بورسعيد الفرص الاستثمارية…

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، وفد ألماني، .في إطار خطة المحافظة لتسويق وترويج مشروعات المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، بما يساهم في تنمية المنطقة على غرار جنوب و غرب بورسعيد، ويحقق الاستغلال الأمثل للمنطقة

واستعرض محافظ بورسعيد الفرص الاستثمارية بمحافظة بورسعيد، مشيرا أن الدولة المصرية قامت بخطى ثابتة وسريعة نحو تنمية محور قناة السويس، لافتا إلى أن أكثر من ١٢% من حجم التجارة العالمية يمر عبر بورسعيد .

وأشار المحافظ إلى وجود نماذج عالمية من المصانع بشرق بورسعيد ساهمت في رفع اسم مصر عاليآ في المجال الصناعى، وقال اللواء عادل الغضبان، أننا نمتلك ببورسعيد ٢ ميناء، و٣ مناطق لوجيسيتة، و٤ مناطق صناعية عملاقة متنوعة الأنشطة في غرب وجنوب وشرق بورسعيد، وكبرى المناطق العالمية، بالإضافة إلى تصدير ٥٤% من حجم صادارات مصر من الملابس الجاهزة، مؤكدا أن بورسعيد تعد المحافظة الأولى في حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة المصرية على أرضها .

ووجه محافظ بورسعيد دعوة للوفد الألماني باستغلال إمكانات وموارد المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، وأن يستثمروا مشروعاتهم في هذه المنطقة الواعدة، مؤكدا أن محافظة بورسعيد والهيئة الاقتصادية لقناة السويس تقدم كافة الدعم للمستثمر، وتوفر بيئة استثمارية قادرة على تحقيق أعلى معدل من النجاح الاقتصادى والذى يعود على بورسعيد ومصر بالخير ويساهم في توفير الآلاف من فرص العمل.

ومن جانبهم، أشاد الوفد الألماني بالتنمية الصناعية ببورسعيد، وبصفة خاصة شرق بورسعيد المؤهلة لكبرى المشروعات الصناعية، معربين عن ترحيبهم بالتعاون المثمر مع محافظة بورسعيد .