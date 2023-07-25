«الغضبان» يبحث مع «شوشه» ملفات التنمية المشتركة بين محافظتي بورسعيد وشمال سيناء

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء،اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بديوان عام محافظة بورسعيد، على هامش حضور حفل تخريج ممرضات محافظة شمال سيناء، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة.

ورحب محافظ بورسعيد، بزيارة محافظ شمال سيناء ، مستعرضا عددا من أوجه التنمية التي شهدتها بورسعيد مؤخرا، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتصبح بورسعيد قاطرة التنمية، وإقامة كبرى المشروعات التنموية والخدمية على أرضها، لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتوجه محافظ شمال سيناء بالشكر لمحافظ بورسعيد، على حسن الاستقبال، مؤكدا على أهمية التعاون الكبير بين محافظتي شمال سيناء و بورسعيد في عدد من الملفات، مثنيا على التطور الغير مسبوق الذى جرى على أرض بورسعيد في وقت قياسي.

يذكر أن محافظتى بورسعيد وشمال سيناء يشتركان فى عدد من ملفات التنمية أهمها مشروعات الطرق والأنفاق وتعد شمال سيناء إمتداد طبيعي لمدينة شرق بورسعيد الجديدة فضلا عن العديد من المشروعات الزراعية والصناعيةالمشتركة.