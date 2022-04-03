«الغضبان» يبحث مع شركة الشريف للفنادق إنشاء كيان سياحى غرب بورسعيد (صور)

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، الرئيس التنفيذي لشركة الشريف للفنادق والسياحة، وذلك بديوان عام المحافظة، لبحث ومناقشة سبل التعاون بين المحافظة والشركة، في المجال السياحي، في إطار خطة المحافظة للنهوض بالقطاع السياحي ووضع بورسعيد على خريطة السياحة.

ورحب محافظ بورسعيد بالتعاون مع الشركة، مستمعا لمقترح الشركة الخاص بإنشاء كيان سياحي غرب بورسعيد، مشيرا إن المحافظة حققت إنجازًا سياحيًا حقيقيًا وأن جهودها تتواصل نحو عودة الريادة للمدينة الباسلة في المجال السياحي.

ويأتي ذلك من خلال أعمال إنشاء وتطوير كبرى المشروعات السياحية المتميزة ، وذلك انطلاقا من خطة وضع بورسعيد على خريطة سياحة الدولة بل السياحة العالمية، وتماشيًا مع التطورات العملاقة بالمحافظة في مختلف المجالات الاقتصادية والعمرانية وغيرها.

محافظ بورسعيد والرئيس التنفيذي لشركة الشريف للفنادق

كما أوضح المحافظ أنه تم إنشاء وتطوير عدد من القرى والفنادق السياحية على أعلى مستوى، بالإضافة إلى الارتقاء بمختلف الخدمات السياحية ببورسعيد والاهتمام بالواجهة الحضارية والسياحية ببورسعيد، وأن هناك ثلاث مشروعات سياحية تعتبر واجهة مشرفة لمحافظة بورسعيد من جهة الغرب والذي بات واضحًا من المشروعات السياحية العملاقة و الكيانات الاقتصادية التي أقيمت في غرب بورسعيد، وأشار إلى أن استغلال غرب بورسعيد في إقامة المشروعات السياحية الكبرى يساهم في الترويج السياحي للمحافظة، كما يمثل واجهة حضارية لمدخل بورسعيد الغربي أمام الوافدين، والذي يتواكب مع التطورات الاستثمارية الكبيرة في العديد من القطاعات على أرض بورسعيد.

ومن جانبه، أشاد الرئيس التنفيذي لشركة الشريف للفنادق والسياحة بالتطور الغير مسبوق بمحافظة بورسعيد، والذي كان ثمار جهود متواصلة للأجهزة التنفيذية بقيادة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، لافتا إلى ترحيبه بالتعاون المثمر مع محافظة بورسعيد في القطاع السياحي تماشيا مع خطة تطوير المحافظة في هذا الشأن.