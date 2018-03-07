الغضبان يبحث مع القنصل الأمريكى فرص الاستثمار ببورسعيد والمحافظات

أمانى العزازىاستقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم، نانسى كوربت القنصل الأمريكى فى أول زيارة لها لبورسعيد منذ توليها مهام منصبها أغسطس الماضى، وتستهدف الزيارة دراسة شكل التعاون الأمريكى المصرى فى مصر خلال الفترة المقبلة.وتتعرف القنصل على فرص الاستثمار بمحافظات مصر بدأت بالبحيرة وا

أمانى العزازى

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم، نانسى كوربت القنصل الأمريكى فى أول زيارة لها لبورسعيد منذ توليها مهام منصبها أغسطس الماضى، وتستهدف الزيارة دراسة شكل التعاون الأمريكى المصرى فى مصر خلال الفترة المقبلة.

وتتعرف القنصل على فرص الاستثمار بمحافظات مصر بدأت بالبحيرة والإسكندرية، فيما تعتبر بورسعيد ثالث المحافظات التى تزورها، وتقوم بجولة تفقدية لمصانع المنطقة الحرة العامة الاستثمارية التى تستهدف التصدير للأسواق الأمريكية.

وفى سياق متصل رحب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بالقنصل الأمريكى، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا مثمرا وضخ مزيد من الاستثمارات الامريكية فى منطقة شرق وغرب بورسعيد، لافتا إلى أن القنصل أبدت اهتمامها بالمناطق الصناعية واللوجيستية.