الغضبان يبحث تنفيذ مشروع تدريب لمواجهة الأزمات ببورسعيد

امانى العزازي أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، على أهمية التدريب العملى لمواجهة الأزمات الطارئة والكوارث بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ورجال القوات المسلحة متمثلة في قوات الدفاع الشعبي والعسكري ورجال الشرطة بمختلف قطاعاتها. جاء ذلك خلال إستقبال محافظ بورسعيد …

امانى العزازي

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، على أهمية التدريب العملى لمواجهة الأزمات الطارئة والكوارث بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ورجال القوات المسلحة متمثلة في قوات الدفاع الشعبي والعسكري ورجال الشرطة بمختلف قطاعاتها.

جاء ذلك خلال إستقبال محافظ بورسعيد لقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكرى اللواء خالد توفيق والوفد المرافق له لمناقشة أوجه إستعدادات محافظة بورسعيد لتنفيذ مشروع التدريب العملي المشترك لمواجهة الأزمات والكوارث بحضور اللواء ماجد عبد الفتاح مدير امن بورسعيد والمهندس كامل ابو زهرة السكرتير العام للمحافظة ومسئولي الجهات المشاركة لإدارة الأزمة وذلك بديوان عام المحافظة .

وأوضح المحافظ ، علي اهمية التدريب المشترك في صقل وتنمية قدرات ومهارات مديري الأجهزة التنفيذية في رفع حالات الإستعداد القصوى للعناصر التابعة لها والتنسيق بين الأجهزة لمجابهة الأزمات والكوارث وتنمية مهارات القائمين عليها لتنفيذ إجراءات تأمين الأهداف الحيوية بالإضافة إلى تدريب الأجهزة التنفيذية بالمديريات والأحياء والديوان العام على أسلوب تنفيذ إجراءات تقدير الموقف والإجراءات العاجلة لمجابهة الأزمات والكوارث

وشدد محافظ بورسعيد على أهمية العمل علي حماية أبنائنا في مواجهة حروب الجيل الرابع والخامس والتي سنعمل خلال تلك الفترة علي توعية أبنائنا وشبابنا من خطورة تلك الحروب التي تهدف في المقام الأول الي بث الإشاعات المغرضة وتشتيت ذهن شبابنا ولكننا نثق في قدرة شبابنا الوعي المخلص في عدم الالتفات لتلك الاساليب

ومن جانبه أوضح اللواء خالد توفيق قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكرى ، أن التخطيط من أهم المكونات التي تقوم عليها إستراتيجية إدارة الأزمات والكوارث وتنبع أهمية التخطيط لإدارة الازمات من كونه يساعد على إدارة هذه الأزمات بالمبادرة وليس رد فعل ، مشيراً إلى أنه يوفر أسلوباً منظماً واستغلالاً كاملاً للطاقات و الموارد التي يمتلكها الجهاز القائم على إدارة الازمة

وتم خلال اللقاء استعراض نموذج للتعامل على مواجهة الأزمة وسرعة انتقال القوات والأجهزة التنفيذية إلي موقع الحدث للتعامل مع الحدث