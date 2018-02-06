الغضبان يبحث تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل

أماني العزازي تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأماكن المقترحة لإقامة المبني الإداري الجديد لمنظومة التأمين الصحي الشامل وإنشاء وحدة صحية جديدة مطورة ملحقة بالمبني وطالب الغضبان المواطنين، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية في أعمال الحصر، استعدادا لتطبيق منظومة الت

أماني العزازي

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأماكن المقترحة لإقامة المبني الإداري الجديد لمنظومة التأمين الصحي الشامل وإنشاء وحدة صحية جديدة مطورة ملحقة بالمبني

وطالب الغضبان المواطنين، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية في أعمال الحصر، استعدادا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

وشدد على أهمية الحصر الذى تقوم به المحافظة للأسر المقرر اشراكها بالمنظومة الجديدة والمرتبطة بتوزيع المواطنين على الوحدات الصحية بما يتلائم مع كثافة السكان، لافتا أن الحصر يشمل جميع المواطنين.