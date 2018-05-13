الغضبان ومساعد وزير العدل يفتتحان المركز التكنولوجى بمحكمة بورسعيد

أمانى العزازى افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والمستشار محمود علاء، مساعد وزير العدل لشئون التطوير التقنى ومركز المعلومات، المركز التكنولوجى بمحكمة بورسعيد، وذلك بحضور المستشار أسامة علام، رئيس المحكمة، والمستشار فيصل الطحاوى المحامى العام ولفيف من رجال القضاء وقال…

أمانى العزازى

افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والمستشار محمود علاء، مساعد وزير العدل لشئون التطوير التقنى ومركز المعلومات، المركز التكنولوجى بمحكمة بورسعيد، وذلك بحضور المستشار أسامة علام، رئيس المحكمة، والمستشار فيصل الطحاوى المحامى العام ولفيف من رجال القضاء

وقال مساعد وزير العدل إنه يحمل تهنئة وزير العدل لأهالى بورسعيد بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك،

مؤكدا أن ما يحدث طفرة كبيرة فى أسلوب تقديم الخدمات والانتقال من العمل اليدوى الى مواكبة روح العصر واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتيسير الإجراءات وهو ما تنشده القيادة السياسية الحكيمة.

مشيدا بالتعاون الوثيق الذى قدمتة محافظة بورسعيد من أجل سرعة الانتهاء من المركز الذى تم إنشاؤه بالتعاون بين وزارتى العدل والتخطيط.

ومن جانبه قدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الشكر والتقدير الى وزير العدل على إتاحة تلك الخدمة المتميزة بمحكمة بورسعيد، مطالبا كل الجهات والهيئات بأن تحذو حذو وزارة العدل فى الارتقاء بمستوى الخدمة التى تؤدى للمواطنين.

وأضاف أن ما يحدث هو إنجاز فى ميكنة جميع الخدمات التى تقدم للمواطنين بالمحكمة والارتقاء بالنظام،

كما أشاد المحافظ برجال القضاء، مؤكدا أنهم قيمة وقامة يحققون ميزان العدل.

ويضم المركز 30 موظفا، و14 شباكا لتأدية الخدمة للمحاميين والجمهور بجميع المحاكم الإبتدائية الجزئية، ويتم تخزين جميع المستندات بالمركز الكترونيًا، بالإضافة إلى ميكنة الجلسات، وإدخال الأحكام فور صدورها على النظام الالكترونى.

ويقدم المركز خدمات استخراج الشهادات بجميع أنواعها، وإقامة الدعاوى الكلية الجزئية، وتعديل طلبات الدعاوى، وتصحيح شكل الدعاوى، على أن يتم إنهاء الخدمة خلال عشر دقائق دون تدخل من العنصر البشرى، بعدما كانت تستغرق عدة أيام.

كما افتتحا المركز التكنولوجى لمحكمة استئناف بورسعيد.