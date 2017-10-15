الغضبان: محافظة بورسعيد ستتحول لهونج كونج

وكالات:ثمن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، دور منظومة التخطيط والتنفيذ، تحت قيادة الفريق مهاب مميش، وعملها بخطة زمنية محددة، ما قد يحول المحافظة إلى نموذج مدينة (هونج كونج).وأوضح «الغضبان» دوره في تهيئة المحافظة ومرافقها لاستقبال كيانات استثمارية واقتصادية عملاقة، وإقناعهم بال

وكالات:

ثمن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، دور منظومة التخطيط والتنفيذ، تحت قيادة الفريق مهاب مميش، وعملها بخطة زمنية محددة، ما قد يحول المحافظة إلى نموذج مدينة (هونج كونج).





وأوضح «الغضبان» دوره في تهيئة المحافظة ومرافقها لاستقبال كيانات استثمارية واقتصادية عملاقة، وإقناعهم بالمكانة الصناعية لبورسعيد بحوض البحر المتوسط.

وبدوره، أشار سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إلى أن نواب بورسعيد والإسماعيلية والسويس بذلوا جهودا مكثفة لتطبيق العمل بقانون الاستثمار الجديد على الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأنهم على تواصل دائم مع الفريق مهاب مميش والدكتور هاني ثري الدين، لافتا إلى أن اللجنة الاقتصادية بالمجلس تبذل جهودا مكثفة لسن تشريعات وقوانين استثمارية تتيح جذب الكيانات الاستثمارية العملاقة كشركة مرسيدس والشركات كثيفة العمالة.

من جانبه، لفت دكتور هاني ثري الدين، الخبير الاقتصادي، إلى أن الاستثمار لم يعد قضية رفاهية، وأن مصر تحتاج إلى مليون فرصة عمل سنويا، ما يعادل 23 مليار دولار كاستثمارات مباشرة والحفاظ على معدل النمو 7% سنويا، مؤكدا أنه لا أمل في استقرار سياسي دون استثمار.