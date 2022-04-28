الغضبان : قاعدة بيانات لمقابر بورسعيد والتعاقد مع شركة أمن لصيانتها

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن هناك خطة لتطوير جبانات بورسعيد لتصبح من أفضل الجبانات على مستوى الجمهورية، وذلك تماشيا مع الطفرة التي تشهدها مختلف القطاعات في بورسعيد، لافتا إلى أن المحافظة تسعى لعمل إدارة كفء وهيكل أساسي للجبانات والعمل وفق لائحة وأسلوب إداري، فضلا عن بحث إمكانية التعاقد مع شركات أمن وصيانة ونظافة للجبانات.

وعقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا موسعا، مع أعضاء لجنة الجبانات بمحافظة بورسعيد، وذلك للوقوف على ٱخر مستجدات أعمال اللجنة فيما يتعلق بحصر الجبانات على مستوى بورسعيد وإنشاء قاعدة بيانات مؤمنة خاصة بالجبانات، جاء ذلك بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، واللواء يوسف الشاهد مستشار المحافظة للمشروعات والشئون الفنية.

واستمع محافظ بورسعيد من رئيس لجنة الجبانات شرحا تفصيليا حول جهود اللجنة في أعمال حصر الجبانات، وأشار رئيس لجنة الجبانات إلى أن مقابر المسلمين بمدينة بورسعيد جاءت بعد انتهاء الحصر بعدد 9500 مقبرة قديمة و 2400 مقبرة حديثة، و مقابر المسيحيين بعدد 700 مقبرة قديمة و 700 مقبرة حديثة، وفي مدينة بورفؤاد جاءت بعدد 1625 مقبرة للمسلمين، و500 مقبرة للمسيحيين، كما أطلع محافظ بورسعيد على تطورات العمل فيما يتعلق بتغيير أسماء الشوارع بالجبانات، مستمعا أيضا إلى مقترحات اللجنة حول مزيد من التطوير داخل الجبانات ببورسعيد.

ووجه محافظ بورسعيد السكرتير العام باستمرار عمل لجنة الجبانات، ومراعاة الدقة في أعمال الحصر وإنشاء قاعدة بيانات مؤمنة عن جميع الجبانات ببورسعيد و كل ما يتعلق بهذا الشأن، فضلا عن وضع مقترح لهيكل تنظيمي لإدارة الجبانات من مختلف التخصصات تكون مسئولة عن إدارة شئون الجبانات كافة، ويتم الاستعانة بالشباب من الأحياء في الهيكل التنظيمى الجديد، وتزويدهم بأحدث الوسائل الإلكترونية التي تتيح الدقة في إنجاز المهام، وتكوين قاعدة بيانات شاملة عن الجبانات، وذلك تماشيا مع المنظومة الرقمية الجديدة التي تشهدها بورسعيد في جميع المجالات.