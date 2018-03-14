الغضبان: توصيل 90% من مرافق 118 مصنعا لشباب بورسعيد

أماني العزازي تفقد اللواء إيهاب الفار، مدير إدارة الأشغال العسكرية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، 118 مصنع للشباب جنوب بورسعيد. وقال المحافظ، خلال الجولة، إنه تم الإنتهاء من توصيل ٩٠ % من أعمال المرافق، ويجري الأن تركيب أعمدة…

أماني العزازي

تفقد اللواء إيهاب الفار، مدير إدارة الأشغال العسكرية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، 118 مصنع للشباب جنوب بورسعيد.

وقال المحافظ، خلال الجولة، إنه تم الإنتهاء من توصيل ٩٠ % من أعمال المرافق، ويجري الأن تركيب أعمدة الإضاءة والطبقة الأخيرة من أعمال رصف الطريق، وكذلك عمل مساحات بالمنطقة.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن المصانع تأتي بناء علي تكليف رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، للحكومة، بإنشائها كمصانع جاهزة لصغار المستثمرين خاصة من الشباب بتسهيلات بنكية كبيرة

وأوضح أنه يجري إنشاء المصانع بـ3 مساحات مختلفة هي : 420 متر ،و 800 متر و 1080 متر ، وستشمل عدة صناعات مختلفة

