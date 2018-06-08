الغضبان : تسيير خطوط سيرفيس للمناطق المحرومة من الخدمة

أمانى العزازي أصدر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، تعليماته، اليوم الجمعة، بتسيير خطوط سيرفيس جديدة للمناطق التي لم تصلها الخدمة بكل أحياء المحافظة.وقرر المحافظ، خلال الاجتماع الذي عقده مع الأجهزة المعنية، تشكيل لجنة برئاسة المهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام للمحافظ

أمانى العزازي





أصدر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، تعليماته، اليوم الجمعة، بتسيير خطوط سيرفيس جديدة للمناطق التي لم تصلها الخدمة بكل أحياء المحافظة.

وقرر المحافظ، خلال الاجتماع الذي عقده مع الأجهزة المعنية، تشكيل لجنة برئاسة المهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام للمحافظة، وتضم إدارات المرور والمواقف وأحياء الزهور والضواحي؛ لمتابعة تشغيل تلك الخطوط.

كما وجه محافظ بورسعيد بدراسة أفضل الطرق لإنشاء مجمع مواقف موحد يضم كل المواقف بالمحافظة، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الأحياء في عدة قطاعات، ومطالبًا بتكثيف تلك الجهود للارتقاء بمستوى الخدمة المقدَّمة للمواطنين.