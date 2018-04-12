الغضبان: إيقاف الاستزراع السمكى المخالف على أراضى بورسعيد

أمانى العزازى قرر محافظ بورسعيد، اللواء عادل الغضبان، إيقاف الاستزراع السمكى على الأراضى التى تم إستغلالها بالمخالفة فى نشاط الاستزراع السمكى بدلاً من النباتى بمنطقة سهل الطينة بمحافظة بورسعيد وتجفيف الارض تمهيداً لتحويلها للاستزراع النباتى وفقاً للضوابط التى تم التعاقد عليها مع المنتفعين على

أمانى العزازى

قرر محافظ بورسعيد، اللواء عادل الغضبان، إيقاف الاستزراع السمكى على الأراضى التى تم إستغلالها بالمخالفة فى نشاط الاستزراع السمكى بدلاً من النباتى بمنطقة سهل الطينة بمحافظة بورسعيد وتجفيف الارض تمهيداً لتحويلها للاستزراع النباتى وفقاً للضوابط التى تم التعاقد عليها مع المنتفعين على أن يتم التحول لزراعة الارز لدورة واحدة فقط حتى 15/6/2018 .

وأعلنت المحافظة فى بيان صحفى أنه سيتم المرور على المساحات المخالفة بمنطقة سهل الطينة بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرض خلال الفترة من 1/6/2018 الى 15/6/2018 للتأكيد من تمام التحول لزراعة الارز لدورة واحدة من عدمه ومن يثبت استمرار تواجد الاستزراع السمكى بأرضه تتم الازالة بالقوة الجبرية وفقاً لقرار السيد وزير الزراعة رقم 1154 لسنــــة 2016 .

وجاءت قرارات المحافظة بناء على المؤتمر الذى تم برئاسة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية بخصوص منطقة سهل الطينة زمام محافظة بورسعيد ( 50 الف فدان ) والموقف الحالى لها والمتضمن الاستغلال بالمخالفة لمساحة حوالى 16 الف فدان كاستزراع سمكي بدلا من الاستزراع النباتى ومراعاة للبعد الاجتماعى والاقتصادى للمتعاملين على هذه المساحات ورغبة من الدولة فى التيسير على الراغبين فى نهو المخالفة والتحول من الإستزراع السمكى إلى الإستزراع النباتى