الغضبان: إنشاء وحدة إدارية متكاملة لمنطقة سهل الطينة شرق بورسعيد

قرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد إنشاء وحده إدارية متكاملة بمنطقة سهل الطينة شرق بورسعيد، تقوم على منظومة الشباك الواحد وتشمل رئيس الوحدة ومركز تكنولوجي يضم مندوبا لكل مديرية لتلقي طلبات المواطنين في جميع الجهات الحكومية.

ويستهدف القرار التيسير على المواطنين من خلال سرعة التواصل وإنجاز الأعمال الخدمية التي تمس حياة المواطنين بمنطقة سهل الطينة، من خلال مناديب للمديريات الخدمية كالتعليم والصحة وغيرها.

واستعرض الغضبان مع معاونيه، الهيكل التنظيمي للوحدة الإدارية المتكاملة بمنطقة سهل الطينة شرق بورسعيد، وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد، وبحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، والمستشار محمد موسى المستشار القانوني للمحافظة واللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد، وعدد من الأجهزة التنفيذية ومديري المديريات بالمحافظة.

وتشمل منطقة سهل الطينة شرق بورسعيد، وحدات سكنية وسوق تجارية ومركز شباب ومسجد ووحدة تنمية مجتمع ومحطة صرف صحي ووحدة بيطرية ومدرسة ووحدة طب أسرة.

وأشاد محافظ بورسعيد بجهود الأجهزة التنفيذية في إعداد الهيكل التنظيمي لمنطقة سهل الطينة، مؤكدا أن هذه المنطقة التي تضم 7 قرى تشمل جميع أوجه الخير والرخاء، وتحتوي على المؤسسات الخدمية في جميع القطاعات، موجها بتكثيف الجهود من جميع الأجهزة التتفيذية لتشكيل هيكل إداري يقدم الخدمات للمواطنين بهذه المنطقة ويحقق التواصل الفعال بين المواطن والجهات التنفيذية.

ومن ناحيته عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعا لمتابعة استعدادات المحافظة لاستقبال موسم توريد القمح الذي ترتكز زراعته بمنطقة سهل الطينه شرق بورسعيد، وذلك في إطار استعدادات محافظة بورسعيد لاستقبال موسم توريد القمح والذي سيبدأ خلال أيام.

وخلال الاجتماع، تابع محافظ بورسعيد أعمال اللجان المشكلة من إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة والمسؤولة عن إنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن الأراضي الزراعية المنزرعة بالقمح والمزارعين، وأعمال لجنة إدارة الحوكمة ومديرية الزراعة لمتابعة إجراءات توريد القمح، ومساعدة المزارعين في توصيل المحصول إلي الصوامع والمواقع التخزينية بالمحافظة، مؤكدا أن صوامع المحافظة جاهزة لاستقبال 35 ألف طن قمح، وذلك ضمن التيسيرات التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للمزارعين.

وأكد الغضبان أن عملية توريد القمح للصوامع الحكومية تعد واجب قومي، وسيتم اتخاذ حزمة من التوجيهات والإجراءات اللازمة لتذليل أى معوقات تواجه عملية التوريد من جانب المزارعين.

وأكد اللواء عادل الغضبان أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوي والتأكد من جاهزية الصوامع والشون وجميع المواقع التخزينية لاستقبال موسم التوريد ولضمان تحقيق أعلى معايير الجودة، موجهاً بضرورة توفير مواقع أخرى مناسبة طبقاً للمعايير والضوابط لتوسيع نقاط تجميع الأقماح.

كما أصدر المحافظ توجيهاته إلي رئيس الجنوب ومسئولي منطقة شرق بورسعيد بالتواجد الدائم وسط أصحاب الحقول والجمعيات الزراعية وحثهم علي سرعة توريد المحصول الي الصوامع الحكومية المخصصة لذلك.

يذكر أن محافظ بورسعيد يتابع بصفة مستمرة جاهزية واستعداد محافظة بورسعيد لاستقبال موسم القمح، فيما أصدر المحافظ توجيهاته خلال الفترة الماضية، بتشكيل لجنة برئاسته و أخرى برئاسة السكرتير العام لمتابعة إجراءات توريد القمح ، وإعداد كشوف معتمدة وعمل حصر شامل بكافة مزارعي الأقماح والمساحة المنزرعة علي أرض الواقع بنطاق المحافظة.