الغضبان : إعادة تأهيل مبانى بورسعيد التراثية

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وأعضاء لجنة التراث، صباح اليوم الجمعة، عددا من المناطق الأثرية والمباني ذات التراث المعماري، وذلك ضمن خطة المحافظة للاستفادة منها وتطويرها.

وشملت جولة المحافظ واللجنة قاعدة تمثال “ديليسبس”، والبيت الإيطالي، والفنار القديم، و”سيمون أرزت”، وفندق “أكري” الذي يعتبر أحد المباني ذات التراث المعماري والطابع التاريخي، و المنطقة المحيطة بمبنى “الفريبور”.

وكلف المحافظ لجنة التراث بوضع رؤية لتطوير المنطقة المحيطة والقاعدة الخاصة بتمثال “ديليسبس”، وذلك تزامنا مع خطة المحافظة للاستغلال الأمثل للمناطق الأثرية، والمباني ذات الطابع التراثي والتاريخي لتتواكب مع المشروعات العملاقة بشرق بورسعيد والكيانات الاقتصادية الكبري التي تضخ استثماراتها بجنوب وغرب المحافظة، مما يعني فرصة ذهبية لتطوير المحافظة سياحيا بجانب الطفرة غير المسبوقة التي تشهدها اقتصاديا.

وأشار إلى أن المحافظة شكلت لجنة للحفاظ على التراث المعماري من منطلق إيمانها الراسخ بأهميتها وضرورة الحفاظ عليها وتطويرها واستغلالها الاستغلال الأمثل وفقا للقوانين المنظمة لذلك، مضيفا أن الشباب سيكون لهم دور مهم في عمل اللجنة واللجان التي انبثقت منها، للاستفادة من أفكارهم وطموحهم بجانب الخبرات العملية والعلمية لباقي أعضاء اللجان.