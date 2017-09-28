الغزالى : 70% نسب الشفاء من سرطان المعدة إذا اكتشف مبكرًا

الموالح تزيد فرص الإصابة بسرطان المعدةأحمد صبرىقال الدكتور هشام الغزالى، رئيس الجمعية الدولية للأورام وأستاذ الأورام بجامعة عين شمس، إن نسبة الشفاء من سرطان المعدة تتعدى 70% حال التشخيص المبكر للمرض، مؤكدًا أن التأخر فى التشخيص يقلل النسبة إلى 20% فقط.وأوضح، فى كلمته بالمؤتمر الصح

الموالح تزيد فرص الإصابة بسرطان المعدة

أحمد صبرى

قال الدكتور هشام الغزالى، رئيس الجمعية الدولية للأورام وأستاذ الأورام بجامعة عين شمس، إن نسبة الشفاء من سرطان المعدة تتعدى 70% حال التشخيص المبكر للمرض، مؤكدًا أن التأخر فى التشخيص يقلل النسبة إلى 20% فقط.





وأوضح، فى كلمته بالمؤتمر الصحفي لشركة ليللى لإعلانها عن عقّار جديد، أن خطورة سرطان المعدة تكمن فى تشابه أعراضه مع أعراض الأمراض العادية مثل القيء الدموي ونقص الحديد بالجسم وفقد الوزن والحموضة، وهو ما يجعله تلك الأعراض مُخادعة.

وأكد أن الأشخاص الأكثر عرضة للمرض هم المدخنون والمصابون بالسمنة، إضافة إلى الأشخاص الذين يكثرون من تناول الموالح والأكلات التى يوجد بها نوع معين من الفطريات، مثل “الجبنة الرومي” والمكسرات المخزنة بشكل غير سليم والمعلبات.