ثقافة وفنون

«الغريب» يفوز بجائزة أفضل فيلم عربي بمهرجان القاهرة السينمائي

في ختام فعاليات الدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي
رحاب صبحي 9:14 م, الأحد, 5 ديسمبر 21 9:14 م, الأحد, 5 ديسمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال حفل ختام دورته الـ 43، الذي انطلق قبل قليل، بدار الأوبرا المصرية، عن ذهاب جائزة أفضل فيلم عربي ذهبت لـ فيلم “الغريب – The Stranger”، الذي عرض ضمن مسابقة أسبوع النقاد الدولية.

الفيلم الروائي “الغريب – The Stranger”، عرض لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن فعاليات المهرجان، وهو من إخرج أمير فخر الدين، وإنتاج سوريا، وفلسطين، وألمانيا، ومدته 112 دقيقة.

اقرأ أيضا  انطلاق حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

أحداث الفيلم، تدور في قرية صغيرة في هضبة الجولان المحتلة، طبيب بائس وبلا رخصة عمل يعيش أزمة وجودية، تأخذ حياته منعطفا آخر غير محظوظ عندما يواجه رجلا أصيب في الحرب في سوريا، متحديا كل توقعات المجتمع في أوقات الحرب والأزمة الوطنية، يغامر بالخروج لتلبية مصيره الجديد.

شارك في لجنة تحكيم مسابقة أفضل فيلم عربي، الممثل أمير المصري، من مصر، والممثلة اللبنانية رزان جمّال، والمخرجة والكاتبة الجزائرية صوفيا جاما.

اقرأ أيضا  «غُدوة» لـ ظافر العابدين يفوز بجائزة الفيبريسي بمهرجان القاهرة السينمائي
حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم رحاب صبحي

ملف الكاتب رحاب صبحي

اقرأ أيضاً

مهرجان القاهرة السينمائي .. فوز «ثم حل الظلام» و«ولا حاجة يا ناجي.. اقفل».. بجائزة مناصفة

رحاب صبحي 9:24 م, الأحد, 5 ديسمبر 21

«غُدوة» لـ ظافر العابدين يفوز بجائزة الفيبريسي بمهرجان القاهرة السينمائي

رحاب صبحي 9:17 م, الأحد, 5 ديسمبر 21

«فياسكو» يحصل على تنويه خاص ضمن مسابقة أفضل فيلم عربي بمهرجان القاهرة

رحاب صبحي 9:15 م, الأحد, 5 ديسمبر 21

ظافر العابدين: قصة فيلم «غدوة» قريبة مني وردود الفعل مبهرة وانتظروا «العنكبوت» قريبا

رحاب صبحي 9:06 م, الأحد, 5 ديسمبر 21

انطلاق حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

رحاب صبحي 8:52 م, الأحد, 5 ديسمبر 21

بدء توافد النجوم لحضور ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

رحاب صبحي 7:28 م, الأحد, 5 ديسمبر 21