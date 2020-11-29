استثمار

«الغرف السياحية»: دورات تدريبية لأصحاب محال السلع بالأقصر للتوعية بفيروس كورونا

بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار
دعاء محمود 4:18 م, الأحد, 29 نوفمبر 20 4:18 م, الأحد, 29 نوفمبر 20

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أفاد الاتحاد المصري للغرف السياحية، بأنه تم تنفيذ دورات تدريبية لأصحاب محال السلع السياحية بمحافظة الأقصر، بالتعاون بين وزارة السياحة والآثار والاتحاد ومشروع منحة الاتحاد الأوروبى المدعم من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبى.

جاء ذلك للتوعية بكيفية التعامل مع فيروس كورونا المستجد، وفى ظل الوضع الراهن الذى تمر به البلاد ومع تحذيرات الحكومة من الموجة الثانية لوباء كورونا المستجد وضماناً لنشر التوعية الصحية بين أكبر قطاع من العاملين بالمجال السياحى لحين تجاوز الأزمة الحالية.

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كما تم نشر البرنامج التوعوى المشار إليه للعاملين بالمطاعم السياحية بمحافظة الإسكندرية، إضافة إلى برنامج تدريب المدرب TOT وذلك استمراراً للجهود المبذولة من لجنة التدريب بالاتحاد برئاسة هبة بكرى، وبالتعاون مع مشروع المنحة لتنفيذ حزمة برامج تدريبية تستهدف مواكبة التطورات التى تشهدها صناعة السياحة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسائحين.

ويتم تنفيذ جميع البرامج التدريبية مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والالتزام بجميع إجراءات التطهير والتعقيم للحد من انتشار فيروس كورونا.

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بقلم دعاء محمود

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