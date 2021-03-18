«الغرف التجارية»:3 عوامل تدفع لخفض استيراد اللحوم البرازيلية

شهدت أسعار اللحوم المستوردة قفزات متوالية خلال 4 شهور، منذ ديسمبر الماضى وحتى مارس الجاري، لتبلغ قيمة الارتفاع التى سجلتها أسعار الصنفين من اللحوم الهندية والبرازيلية، 300 و800 دولارا للطن ما يعادل ( 4714 – 12.6 ألف جنيه) للصنفين على التوالى، وتسبب تراجع القوة الشرائية للمستهلكين بنسبة فاقت %40 عن العام الماضى للحوم فى هبوط الكميات المستوردة من اللحم البرازيلى فى ظل ارتفاع سعره عن قدرة المستهلك المصري، وفقا لسيد النوواى أحد كبار مستوردى اللحوم.

كشف سيد النوواي، رئيس شركة النوواى لاستيراد اللحوم، وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار اللحوم البرازيلية ارتفعت من 3500 دولار للطن ( 55 ألف جنيه) فى ديسمبر الماضي، تدريجيا حتى وصلت إلى 4300 دولار للطن ( 67.6 الف جنيه) فى مارس الجاري، لتبلغ قيمة الزيادة 800 دولاراً للطن ما يقارب 12.6 ألف جنيه للطن.

%40 تراجعاً فى القوة الشرائية للمستهلكين بسبب كورونا وتداعياتها

وتعتمد السوق المصرية على اللحوم المستوردة بنسبة %60، مقابل %40 من اللحوم المحلية البلدية، وتستورد مصر اللحوم من البرازيل والهند بصورة مجمدة فى الاغلب، فضلاعن السودان ولكن الأخيرة لحوم مبردة بالعظام.

وأضاف النوواي، أن ارتفاع استيراد اللحوم البرازيلية دفعت بسعر بيعها للمستهلك للزيادة نحو 10 جنيهات للكيلو ليصل إلى ما بين 75 و78 جنيها للكيلو فى مارس، مقابل 65 إلى 68 جنيها سعر الكيلو فى فبراير الماضي.

ورغم إعتماد السوق المصرية على اللحوم البرازيلية المستوردة، إلا أن كميات استيرادها تراجعت بنسبة كبيرة، بسبب 3 عوامل رئيسية تتمثل فى تراجع القوة الشرائية للمستهلك المصري، وآليات العرض والطلب، وتأثير أزمة كورونا على انخفاض الطلب فى القطاعات السياحية والمصانع، وفقاً للنوواي.

ويؤكد النوواى على ارتفاع أسعار اللحوم الهندية المستوردة أيضاً من 2950 إلى 3300 دولار للطن (46.4 ألف جنيه إلى 51.9 ألف جنيه للطن) بزيادة تدريجية منذ ديسمبر وحتى مطع مارس اقتربت من 350 دولاراً للطن.

ويصل سعر بيع اللحوم الهندية للمستهلك إلى ما بين 60 و70 جنيها بزيادة 10 جنيهات عن سعرها فى فبراير الماضى الذى بلغ 50 إلى 60 جنيهاً للكيلو.

ويعتمد إستهلاك مصر فى اللحوم على البرازيلى بشكل أوسع، أما اللحوم الهندية فتدخل فى تصنيع اللحوم بشكل أكبر.

وأوضح النوواي، أن المستوردين تعرضوا لزيادة فى تكلفة الاستيراد، فى ظل قرار هيئة سلامة الغذاء بالزام مستوردى الغذاء بالتسجيل بسجل الهيئة برسوم تقدر بـ 20 ألف جنيه سنويا وهذا يضفى اعباء على سعر السلعة للمستهلك.

كانت هيئة سلامة الغذاء، أصدرت قرارا العام الماضي، بتسجيل مستوردى الغذاء وكل ما يلامس الطعام بسجل لدى الهيئة لتنظيم السوق، وبلغت رسوم التسجيل قرابة 20 ألف جنيه.

ويبلغ عدد الشركات العاملة فى مجال استيراد اللحوم نحو 100 شركة مستوردة، وتضاف شركات جديدة للنشاط.

ورجح النوواى أن تشهد اسعار اللحوم المستوردة مزيداً من الارتفاعات خلال شهر رمضان المعظم الذى يحين ابريل المقبل، وتخضع الزيادة لآليات السوق من عرض وطلب وتغييرات فى سعر السوق العالمية.

وأكد النوواى على أن المستهلك المصرى «ناصح»، وفقا لتعبيره ويلجأ إلى إستخدام البروتين الأقل سعرا فلو زادت اللحوم يلجأ إلى الدواجن أو الأسماك حسب السعر الأقل.

ويقترب سعر كيلو الدواجن حالياً من 29 جنيها للمستهلك.

وتشهد أسعار اللحوم البلدى متوسط سعر بين 130إلى 140جنيها للكيلو للحم الكندوز، وبين 90 إلى 110 جنيهات للكيلو للحم الجملي، وفقا لمحمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

كان وهبة أشار إلى أن الارتفاعات الطفيفة التى تشهدها أسعار اللحوم البلدى فى المحافظات سببها زيادة برودة الطقس وانخفاض وزن العجول البقرى خلال موسم الشتاء، لافتاً إلى أن السعر سيعود للاستقرار مرة أخرى خلال أشهر الصيف.