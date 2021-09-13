«الغرف التجارية»: 750 جنيها سعر آردب «بذرة» محصول القطن 2021

وزارة الزراعة هى الجهة المسؤولة عن تسويق بذرة القطن من المزارعين.

قالت الشعبة العامة لتجارة الأقطان بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سعر إردب بذرة القطن لمحصول 2021 يبلغ 750 جنيها، وهذا السعر يقارب مستويات سعر الأردب لمحصول2020، وفقا لأحمد عياد رئيس الشعبة.

ويبلغ حجم محصول القطن هذا العام نحو 1.6 مليون قنطار قطن، وتعد تلك الكميات هى كل معروض الموسم التسويقى الجديد، حيث أن مخزون الأقطان من الموسم الماضى صفر.

وأوضح عياد لجريدة «المال»، أن وزارة الزراعة هى الجهة المسؤولة عن تسويق بذرة القطن من المزارعين.

وتشهد أسعار الأقطان المصرية لمحصول 2021 اشتعالا ملحوظا حيث أن قنطار القطن لأصناف وجه قبلي، شهد زيادة تتجاوز 2096 جنيها عن محصول 2020

قفز سعر القنطار مسجلا 3865 جنيها فى أول أسبوع من المزاد العلنى لتسويق أقطان محصول العام الجاري، مقابل 1796 فى أول مزاد مماثل العام الماضى.

ولأول مرة تعمم الحكومة نظام المزاد العلنى على كافة المحافظات المنتجة للقطن لتسويق محصول 2021، حيث أن النظام طبق على محافظتين فقط عام 2019، ثم أربع محافظات عام 2020 شملت البحيرة والشرقية وبنى سويف والفيوم قبل أن يشمل كل المحافظات هذا العام.

فيما أكدت إحدى كبرى شركات تجارة الأقطان فى تصريحات خاصة لجريدة «المال» أن سعر الأردب الموسم الجارى، يبدأ من 730 وحتى 750 جنيها.

وتدخل بذرة القطن فى العديد من الاستخدمات أبرزها كعلف للحيوانات، ونسبة البروتين به أعلى من أى مستخلص آخر، بالإضافة إلى استخدامها فى صناعة الزيوت.

ويرتفع الطلب على تلك النوعية من الزيوت وبخاصة فى الأسواق الخارجية كدول آسيا وأوروبا لكونه قليل الكوليسترول.