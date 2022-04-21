سجلت أسعار ورق الكتابة والطباعة، زيادة جديدة الأسبوع الحالى، بلغت قيمتها 700 جنيه للطن، ليبلغ سعره 24.4 ألف جنيه، وفقًا لما ذكره عمرو خضر، رئيس الشعبة العامة للورق وأصحاب المطابع بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وتعتبر الزيادة التى شهدتها أسعار الورق هى الخامسة على مدار العام الحالى، إذ سبقتها 4 زيادات خلال عام 2022، أولاها مطلع العام، ثم فى فبراير الماضى، وشهد مارس زيادتين، والأخيرة كانت فى أبريل.

وحصلت «المال» على القائمة الجديدة لأسعار شركة قنا للورق الحكومية، التى يبدأ تطبيقها خلال أبريل الحالى، وبررت سبب الزيادة نتيحة ارتفاع أسعار الوقود، والخامات محليًا وعالميًا وتأثيرها على تكلفة الإنتاج.

وتشير القائمة إلى أن سعر ورق الكتابة والطباعة وزن 48/50 جراما (لفات) سجل نحو24.4 ألف جنيه للطن خلال أبريل مقابل 23.7 ألف فى مارس، و20.1 ألف فى فبراير، و19.8 ألف مطلع يناير الماضى.

وارتفع ورق الكتابة والطباعة وزن 54/55 جرامًا (لفات) ليسجل 23.8 ألف جنيه للطن فى أبريل مقابل 23.1 ألف فى مارس، ونحو 19.7 ألف فى فبراير، و19.4 ألف فى يناير.

وسجل سعر الورق وزن 58/60 جرامًا نحو23.5 ألف جنيه للطن فى أبريل، مقابل 22.8 ألف فى مارس و19.2 ألف فى فبراير، و18.6 ألف مطلع يناير.

وارتفع سعر صنف وزن 68/70 جرامًا (لفات) ليسجل نحو 23.2 ألف جنيه للطن فى أبريل، مقابل و22.5 ألف فى مارس، و19.90 ألف فى فبراير، و18.400 ألف العام الحالى.

ووصل سعر ورق الكتابة والطباعة وزن 78/80 جرامًا (لفات) لنحو 23.2 ألف جنيه للطن فى أبريل مقابل 22.5 ألف فى مارس و18.9 ألف فى فبراير، و18.4 ألف خلال يناير الماضى.

ويبلغ حجم استهلاك السوق المصرية من الورق 500 ألف طن سنويًا، ويتم إنتاج قرابة 200 ألف طن محليًا عبر شركتى «قنا» و«إدفو» وعدة شركات أخرى صغيرة، فيما يتم استيراد النسبة الباقية (قرابة 300 ألف طن سنويًا).

وشهدت أسعار الورق العالمية ارتفاعات تراوحت نسبتها من 20 إلى %40 على مدار العام الماضى، مقارنة بأسعار نهاية العام السابق له.