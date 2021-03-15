«الغرف التجارية»: 70% تراجعا فى مبيعات هدايا عيد الأم

أكدت شعبة تجار الأدوات المنزلية، أن حركة الركود لا تزال مسيطرة على السوق التجارية جراء التداعيات السلبية لازمة كورونا، وأنه بالرغم من المواسم فى عيد الأم الذ ى يحين فى 21 مارس الجارى، حيث بدأت بالفعل المحال التجارية فى عرض الهدايا فى المحال منذ أسبوع إلا أن حركة المبيعات لا تزال منخفضة.

وقدر التجار حجم التراجع بنسبة %70 عن العام الماضى داعين إلى إجراءات عاجلة لإنعاش حركة الأسواق التجارية عبر سلسلة من القرارات كخفض الأسعار الاسترشادية وخفص فائدة التمويل البنكية.

فتحى الطحاوى: اجراءات عاجلة مطلوبة لدعم الأسواق والمواسم وحدها لا تكفى

وقال فتحى الطحاوى، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن حجم مبيعات الادوات المنزلية كهدايا موسم عيد الأم متراجعة بمقدار 70 % عن العام الماضى، رغم ثبات أسعار السلع.

ودعا الطحاوى، إلى ضرورة تدخل الحكومة بإجراءات عاجلة لانعاش السوق التجارية، عبر سلسلة قرارات تخفض أسعار السلع بالأسواق بشكل يتحمله المستهلك المصرى ويسمح بمنافسة قوية للمنتج المحلى.

ومن بين الإجراءات المقترحة التى دعا إليها الطحاوى، خفض الأسعار الاسترشادية، وخفض سعر فائدة تمويل البنوك للمشروعات الجديدة والمتوسطة والصغيرة والاتفاق مع الهيئات والنقابات لبيع الأدوات المنزلية بأسعار مخفضة وبالتقسيط لزيادة البيع.

وأوضح أن الهدايا فى موسم عيد الأم الهدايا تتراوح فى المتوسط بين 100 إلى 500 جنيه، كخلاط صغير او أطقم أكواب وصوانى، ولفت إلى أن كافة تلك الأصناف لاتزال أسعارها ثابتة أما ما شهدت ارتفاعات فهى أطقم الألومنيوم والاستالنس ستيل بنسب قاربت %15 بسبب ارتقاع الأسعار فى البورصات العالمية

الشعبة: ثبات اسعار الأدوات المنزلية عدا الألومنيوم والاستانلس

من جانبه قال أحمد الملوانى رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين، وعضو شعبة الأدوات المنزلية، إن المحلات والمولات التجارية خفضت أسعار الأدوات المنزلية والهدايا المتعلقة بعيد الام بنسبة تتراوح بين 15 و%20 على شكل خصومات وعروض.

وأوضح الملوانى، فى بيان صحفى مؤخراً أن الفترة الماضية شهدت ركودا فى الأسواق تأثرا بجائحة فيروس كورونا التى تسببت فى تراجع المبيعات للعديد من القطاعات، لافتا إلى أن مناسبة عيد الام تعتبر فرصة جيدة للمبيعات وتصريف البضائع لدى التجار.

وأشار إلى التباعد الاجتماعى ومخاوف البعض من فيروس كورونا أديا إلى نشاط التجارة الإلكترونية حيث أصبحت تحتل جزءاً لا بأس به من المبيعات وأصبح الإقبال عليها متزايداً منذ العام الماضى، متوقعا فى الوقت نفسه أن إعطاء مصل فيروس كورونا سيقلل مخاطر انتشار الفيروس وسيعمل أيضا على عودة الحياة لطبيعتها قبل انتشار الفيروس.

ووفقا لدراسة للغرفة التجارية يُقدر متوسط استهلاك السوق المحلية فى مصر من أطقم وأدوات المائدة بنحو مليون و200 ألف طقم مائدة، علما بأن هناك نحو 900 ألف زيجة سنويا فى مصر، ونسبة إحلال وتجديد لمحتويات المنازل تمثل نحو %5 إلى جانب استخدامات المطاعم والكافيهات وهى تستحوذ على نسبة كبيرة من هذا الاستهلاك، وتراجع حجم استيراد الأدوات المنزلية بنسبة %50 بالمقارنة بحجم الاستيراد خلال العام الماضى، نتيجة لقرارات وزارة التجارة بتسجيل المصانع الأجنبية التى يتم الاستيراد مما أدى تراجع حجم المستورد لعدم إعطاء الموافقة إلا للمصانع المؤهلة للتصدير وتنطبق عليها الشروط.