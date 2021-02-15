اقتصاد وأسواق

الغرف التجارية : 60% تراجعا فى مبيعات مواد البناء

الزينى: اجتماع للشعبة خلال مارس لبحث معوقات القطاع
دعاء حسني 8:07 ص, الأثنين, 15 فبراير 21 8:07 ص, الأثنين, 15 فبراير 21

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تشهد مبيعات مواد البناء تراجعا قدره %60 خلال الفترة الحالية بسبب أرتفاع أسعار الحديد 2000 جنيه عن السعر العالمى حيث تتراوح أسعاره بين 13400 إلى 13600 جنيه للطن فى وقت تتراجع فيه أسعار خاماته عالميا خاصة البليت، وفقا لأحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وكشف الزينى لـ«المال»، أن الشعبة ستعقد اجتماعا مارس المقبل، للوقوف على وضع القطاع وبحث سبل إزالة معوقاته.

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وأضاف، أن ارتفاع أسعار الحديد تسبب فى ركود حركة مبيعات مواد البناء ، خاصة وأن السوق بانتظار تراجع الأسعار العالمية حتى تنعتش المبيعات مرة اخرى.

أحمد الزينى

كما أكد الزينى، أن عدم صدور رخص البناء الجديدة أحد العوامل وراء تراجع المبيعات.

وقال إن أسعار الأسمنت تتراوح بين 700 و750 جنيه للطن وذلك للمستهلك.

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ويبلغ عدد الشركات التى تمثل منتجى الأسمنت، 19، منها 18 مملوكة للقطاع الخاص، بواقع %52 استثمارات أجنبية، وفقاً لشعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات.

وتتوزع مصانع الأسمنت على مستوى المحافظات بالصعيد من أسوان، وقنا، وسوهاج، والمنيا، وأسيوط، وبنى سويف، فضلاً عن مصانع بمحافظات الإسكندرية وسيناء والسويس.

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بقلم دعاء حسني

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