الغرف التجارية : 60 إلى 70 جنيها سعر كيلو أضاحى الأغنام الحية

اوضحت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الاضاحى لموسم عيد الأضحى المبارك لعام 2021، تتراوح بين 60 إلى 70 جنيها للكيلو الحى من الخراف وأن اعلاها سعرا الخراف البرقى وهى تلك التى يتم تربيتها فى مناطق مرسى مطروح والعلمين والساحل الشمالى حيث يقترب سعر الأضحية وزن 50 كجم قرابة 3000 جنيه، وتعد أضاحى الخراف هى الأكثر طلبا بعيد الأضحى المبارك، وفقا لمحمد وهبة رئيس الشعبة.

كان المعهد القومى للبحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، أعلن عن أن أول أيام عيد الأضحى المبارك 2021 سيكون يوم 20 يوليو المقبل، المقرر أن يوافق يوم الثلاثاء، حيث أن أول أيام عيد الأضحى المبارك 2021 يكون موافقًا ليوم 10 ذو الحجة لعام 1442 هجريا.

شعبة القصابين : 1.2 مليون طن حجم استهلاك اللحوم.. %50 منها مستورد

ويتابع وهبة، أن باقى أصناف الاضاحي، تتراوح أسعارها بين 48 إلى 50 جنيه للكيلو الحى من الأضاحى الجاموسى، ويصل سعر كيلو الحى من اللحم البقرى إلى 55 جنيه للكيلو، أما سعر الجمال بما بين 16إلى 30 ألف جنيه للجمل الواحد ويتم شراؤها من سوق برفاش بمحافظة الجيزة حيث أن هناك سماسرة خصيصا له -وفقا لتعبيره.

ويضيف وهبة: «أسعار الاضاحى تشهد زيادات قبل العيد بأسبوع مع زيادة الطلب، وتشهد الأضاحى أسعارًا جديدة يوم الوقفة حيث يصل الطلب لذروته».

وأشار إلى أن الدولة بدأت فى استيراد العجول من الخارج وبخاصة السودانى تمهيدا لسد احتياجات الطلب المتزايدة خلال العيد.

ويبلغ حجم استهلاك السوق المصرية من اللحوم قرابة 1.2 مليون طن سنوياً يتم استيراد %50 منها من الخارج، وفقا لمحمد وهبة رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وأشار وهبة إلى أن الطلب على اللحوم حاليا فى هدوء، استعدادا للعيد، حيث يزيد الإقبال على اللحوم فى عيد الاضحى المبارك.

وعن أسعار اللحوم حالياً فهى تتراوح بين 140إلى 160جنيها للكيلو الكندوز والضانى، والجملى بين 100 إلى 120 جنيه للكيلو، أما اللحم المستورد فسعره بين 90 إلى 100 جنيه للكيلو.

ومن المعروف، أن شروط الأضحية، فى الإبل أن تكمل الخمس سنوات فصاعد، والأبقار فيشترط أن تكمل سنتين فصاعد، فى حين أن الماعز يجب أن تكمل سنة واحدة وتدخل فى الثانية، وفى الضأن أن تتم ستة أشهر وأن تدخل فى الشهر السابع، ويجب أن تكون سليمة وأن تتصف بخلوّها من الإصابة بعيب فى اللحم والشحم، كالمرض الواضح والعرج والعمى ولا مكسورة القرن ولا ساقطة الأسنان ولا هزيلة ولا مقطوعة الذنب ولا منتنة الفم.

ويقول هيثم عبد الباسط، عضو شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن سعر الأضحية الجاموسى والبقرى يبدأ من20 ألف وحتى 30 ألف، والجمال فى حدود 15 إلى 20 الف جنيه للجمل الواحد.

ويختلف الطلب على الاضاحى سنويا وفقا للحالة الاقتصادية للمستهلكين والمواسم المختلفة المتزامنة معه، وفقا لعبد الباسط.

سيد النوواى : استمرار ارتفاع اللحوم البرازيلى.. والكيلو يسجل 90 جنيها

اما سيد النوواى، أحد كبار مستوردى اللحوم، يؤكد أنه تم الانتهاء من استيراد اللحوم لمعروض موسم عيد الأضحى المبارك لعام 2021.

ويوضح أن اغلب واردات اللحوم تتم من الهند والبرازيل، وتلزم عمليات الاستيراد قرابة 35 يوما من الاولى، ونحو 70 يوما من الثانية، لذا فان الكميات اللحوم المستوردة لموسم العيد دخلت السوق فعليا.

ويشير إلى أن اسعار اللحوم المستوردة تتراوح بين 80 جنيها للكيلو البرازيلى تجارى، ويصل للمستهلك بسعر 90 جنيها للكيلو.

ويوضح النوواي أن سعر الاستيراد زاد قرابة 30 جنيها للكيلو عن العام الماضى حيث كان السعر يقترب من 60 جنيها للمستهلك.

ويشير إلى أن تراجع حجم وارادات اللحوم البرازيلية جاء بسبب ازمة كورونا وارتفاع سعرها عالميا.

أما عن اللحوم الهندية المستوردة فسعرها يبلغ 56 جنيها الكيلو ويصل للمستهلك بسعر بين 62 إلى 63 جنيها للكيلو للمستهلك وهى تقارب اسعارها العام الماضي.

ويؤكد النوواى أن اللحوم المستوردة متوفرة ومعروضة فى السوق المصرية من الصنفين البرازيلى والهندى، وانه لن يكون هناك نقص فى أى منهما خلال موسم العيد، اما عن تحركات جديدة فى أسعارهما فهى مرهونة بحجم الطلب عليها من قبل المستهلكين.