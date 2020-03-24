«الغرف التجارية»: 50% تراجعاً فى الطلب على اللحوم المستوردة

أكدت الغرف التجارية أن هناك زيادة فى الطلب على السلع الأساسية بنسبة %50 منها «الأرز، والزيت، والسكر، والبقوليات»، وتراجع بنفس النسبة على اللحوم المستوردة بسبب قلة الطلب عليها من الفنادق والقرى السياحية، والمقاهى بسبب أزمة كورونا.

يقول سيد النوواى، أحد مستوردى اللحوم وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، إن الطلب على اللحوم المستوردة تراجع %50 خلال الفترة الحالية، بسبب ضعف الطلب من الفنادق والقرى السياحية والمقاهى، لا سيما أن تلك الجهات هى الأكثر طلبًا.

يشار إلى أن الحكومة أعلنت الخميس الماضى، عن غلق جميع المطاعم والمقاهى والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهى والنوادى الليلية من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحًا لنهاية مارس الجارى.

أضاف النوواى، أن أسعار اللحوم المستوردة اقتربت من 67 جنيها، وأغلب تلك اللحوم من البرازيل، أو من الهند لكن الأخيرة نستورد منها اللحوم المصنعة كالبرجر أو السجق أو البسطرمة.

أشار إلى أن هناك تراجعا فى استيراد اللحوم بسبب الإجراءات التى تتخذها أغلب الدول فى حدودها وعلى الموانئ لمواجهة فيروس كورونا.

قال النوواى إن انخفاض أسعار اللحوم المستوردة يأتي بفعل عدة عوامل من بينها تغيير سعر الدولار واللحوم البلدى، وكمية المعروض، وسعر اللحم المستورد عالميًا.

أكد أحمد الباشا، عضو شعبة الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية بالقاهرة، لـ«المال» أن الطلب على البقالة زاد بنسبة %50 على سلع كالأرز والزيت والفول والمكرونة والعدس، ولفت إلى أن أسعارها مستقرة. كان إبراهيم العربى، رئيس الأتحاد العام للغرف التجارية، أصدر بيانًا صباح الأحد أعلن خلاله، عن توافر جميع السلع والمواد الغذائية بأنواعها فى الأسواق، وأن هناك كمية كافية فى المحال التجارية ومصانع الإنتاج سواء السلع الأساسية أو أى سلع أخرى، وأن الاحتياطى الاستيراتيجى من السلع فى السوق آمن، ووجه بعدم التكالب عليها.