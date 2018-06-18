الغرف التجارية: 3-6% ارتفاعًا في أسعار الدواجن

- ثبات في أسعار اللحوم كتبت: دعاء حسني أكد عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، استقرار الدواجن خلال الفترة الحالية، ومن المتوقع أن تشهد ارتفاعات بين 3 و6% بداية من الأسبوع المقبل، تأثرًا بزيادة أسعار الوقود. أضاف السيد لـ"المال"، أن أي زيادة في أسعار ا

– ثبات في أسعار اللحوم

كتبت: دعاء حسني

أكد عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، استقرار الدواجن خلال الفترة الحالية، ومن المتوقع أن تشهد ارتفاعات بين 3 و6% بداية من الأسبوع المقبل، تأثرًا بزيادة أسعار الوقود.

أضاف السيد لـ”المال”، أن أي زيادة في أسعار المحروقات تؤثر على تكلفة الإنتاج، حيث يتم الاعتماد على الوقود في نقل الدواجن من المزرعة، فضلا عن نقل الأعلاف، وستنعكس الزيادات بهم على السعر النهائي للمستهلك.

وتصل سعر الداوجن البيضاء لـ 26 جنيها للكيلو في المزرعة وتصل للمستهلك بسعر 29-30 جنيها، فيما يبلغ سعر كيلو الداوجن البلدي بـ34 جنيها للكيلو في المزرعة، ويصل للمستهلك بسعر 37 جنيها، فيما يصل سعر طبق البيض “30 بيضة” لـ32.5 جنيه للكيلو في المزرعة ويصل للمستهلك بين 36 و37 جنيه.

وتوقع السيد أن تشهد أسعار الدواجن مزيدا من الارتفاعات خلال فصل الشتاء المقبل، خاصة مع احتياج الدواجن لعمليات التدفئة، وسيؤدي ارتفاع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى حدوث ارتفاعات في تكلفة الإنتاج، وسينعكس على الدواجن.

وأقرت الحكومة صباح السبت الماضي، زيادة في أسعار الوقود بنسب متفاوتة، حيث زاد سعر لتر السولار لـ5.5 جنيه بدلا من 3.65 جنيه.

وزاد سعر لتر بنزين 92، بنحو 1.75 قرشا ليصبح 6.75 جنيه بدلا من 5 جنيهات، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 5.5 جنيه للتر بدلا من 3.65 جنيه،، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 3.75 جنيه بدلا من جنيهين، وارتفع سعر بنزين 95 إلى 7.75 جنيه للتر بدلا من 6.6 جنيه.

كما ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز خلال الزيادات التى أعلنتها الحكومة السبت، إلى 50 جنيها بدلا من 30 جنيها، بينما أصبح سعر أسطوانة البوتاجاز التجارية 100 جنيه من 60 جنيها.

فيما قال محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار اللحوم لم تشهد زيادة تأثراً بزيادات الوقود، مستبعداً حدوث ارتفاعات في أسعارها.

وأضاف وهبة، أن الأسعار في السوق لم تتضح بعد، وستظهر مع منتصف الأسبوع المقبل.

وتتراوح أسعار اللحوم حاليا بين 130-150 جنيها لكيلو الضاني، و130 و150 جنيه للكندوز، و100 و110 لكيلو الجملي والجاموسي كبير الحجم، وفقا لوهبة.