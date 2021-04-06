«الغرف التجارية»: 20% ارتفاعـا فى أسعار الأقمشة بسبب تداعيات كورونا

ارتفعت أسعار الأقمشة بنسبة %20 بسبب الزيادات التى شهدتها اسعار الغزول عالميًا وذلك بداية من مطلع مارس الماضى.

وأوضح محمد عنتر نائب رئيس شعبة تجار الأقمشة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعارها شهدت قفزة نسبتها %20 منذ بداية مارس، وهو ما أرجعه إلى زيادة أسعار الغزول عالميًا.

ولفت إلى أن سعر متر الفسكوز على سبيل المثال ارتفع من 30 جنيها إلى 33 جنيهًا في تلك الفترة.

وأضاف، أن أزمة كورونا كان لها أثرًا على المنتجيين ودفعتهم إلى رفع أسعار الغزول لتعويض خسائرهم طوال الأزمة العام الماضي.

كانت أزمة كورونا قد تسبب فى تراجع كبير فى الطلب على الأقطان والأقمشة بسبب قلة إقبال المستهلكين عالميًا على شراء الملابس جراء الأزمة.

وتستورد مصر أغلب وارداتها من الأقمشة من الصين وذلك بنسب كبيرة.

ودفع ارتفاع أسعار الأقمشة إلى قلة إقبال المستهلكين على الشراء، لتتراجع المبيعات بقرابة %50